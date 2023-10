Ottawa examine les cérémonies de citoyenneté virtuelles alors qu’une pétition demande au gouvernement de débrancher

Le ministre fédéral de l’Immigration a déclaré que le gouvernement réfléchissait à ses options en matière de cérémonies de citoyenneté virtuelles après qu’une pétition signée par plus de 1 500 Canadiens a demandé à Ottawa de débrancher.

« Faire votre cérémonie de citoyenneté en public, devant toute votre famille et avec des personnes qui deviennent de nouveaux Canadiens, est un moment inoubliable dans la vie des gens. C’est l’option absolument privilégiée », a déclaré la semaine dernière le ministre de l’Immigration, Marc Miller.

Le ministre de l’Immigration, Marc Miller, dit préférer les cérémonies de citoyenneté en personne, mais estime que l’option en ligne est une bonne chose pour les Canadiens des régions rurales qui pourraient avoir des difficultés à y assister. (Sean Kilpatrick/Presse Canadienne)

« »Mais […] On m’a demandé de prendre ce département au 21e siècle », a-t-il ajouté.

« Nous avons besoin d’options flexibles, en particulier dans les régions rurales. Et nous avons certainement entendu des collègues ruraux et des personnes qui ne veulent pas parcourir 100 ou 200 kilomètres pour organiser une cérémonie de citoyenneté en personne.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a commencé à organiser des cérémonies virtuelles pendant la pandémie de COVID-19 pour surmonter l’arriéré croissant et les défis posés par les mesures de santé publique comme la distanciation sociale.

Le ministère a déclaré que cette option a gagné en popularité : moins de 10 pour cent des nouveaux Canadiens ont profité de cérémonies en personne au cours des six derniers mois de 2022.

Mais l’opposition à l’option virtuelle prend également de l’ampleur.

« Les cérémonies de citoyenneté marquent la fin d’un voyage d’immigration souvent long et difficile et offrent un moment de célébration unique aux Canadiens, nouveaux et existants », indique une pétition au Parlement lancée par Andrew Griffith, ancien directeur général d’IRCC.

La pétition fait valoir que « les économies de coûts et de temps déclarées […] sont peu susceptibles d’être réalisés et sont minimes par rapport au temps total de traitement et au coût global du programme de citoyenneté.

« Une expérience de rapprochement »

La pétition a recueilli des signatures célèbres, dont celle de l’ancienne gouverneure générale Adrienne Clarkson, elle-même arrivée au Canada en tant que réfugiée en 1941.

« Ces cérémonies ne sont pas seulement une question de capacité administrative à obtenir un papier disant: ‘Je suis citoyen canadien, je peux voter.’ Ils sont une expérience qui nous rapproche en tant que nation », a déclaré Clarkson à CBC News.

L’ancienne gouverneure générale Adrienne Clarkson se tient devant son portrait officiel après une cérémonie de dévoilement à Rideau Hall. (Fred Chartrand/La Presse Canadienne)

Elle a présidé de nombreuses cérémonies de citoyenneté en tant que gouverneure générale et a déclaré qu’elle croyait que le Canada était un leader dans l’organisation de cérémonies en personne.

« En France, ils envoient [your citizenship certificate] à vous par courrier recommandé. La citoyenneté n’est pas seulement une question d’administration », a-t-elle déclaré, ajoutant que l’ancien président allemand Johannes Rau lui avait dit un jour qu’il admirait la tradition canadienne des rencontres en personne.

« Il a vu, en bon politicien, que c’est une expérience de rapprochement pour les gens de se voir », a-t-elle déclaré.

L’Institut à but non lucratif pour la citoyenneté canadienne, fondé par Clarkson et son mari John Ralston Saul, affirme que les employeurs devraient offrir aux nouveaux Canadiens une journée ou une demi-journée de congé payée pour leur permettre d’assister aux cérémonies en personne.

Lui-même fils d’immigrants, l’ancien maire de Calgary, Naheed Nenshi, s’oppose également aux cérémonies virtuelles. Il a déclaré que certaines de ses journées les plus significatives au pouvoir consistaient à présider des cérémonies de citoyenneté.

L’ancien maire de Calgary, Naheed Nenshi, affirme que l’argument concernant les déplacements pour assister à des cérémonies en personne ne s’applique pas au nouvel arrivant moyen au Canada. (CBC)

Parce que « la grande majorité des immigrants vont dans les villes du Canada », a-t-il déclaré, l’argument des voyages longue distance ne s’applique pas vraiment.

« Aider les gens à venir au Canada et à interagir avec le Canada… les aide à devenir de meilleurs membres de la communauté et les aide à construire leur vie en tant que Canadiens », a-t-il déclaré.

Mais tous les Canadiens ne pensent pas que l’option en ligne n’a pas de sens.

Kimberly Simon, née au Zimbabwe, a obtenu sa citoyenneté en ligne en 2021 à Toronto, où elle vit. À l’époque, la pandémie avait éliminé la possibilité d’une cérémonie en personne.

« En fait, j’ai pleuré quand [the citizenship judge] « Le Canada est votre maison maintenant, vous appartenez au Canada et le Canada vous appartient », a-t-elle déclaré. « Tout le monde en ligne a pleuré. »

Simon a rappelé comment plusieurs familles participant à la cérémonie en ligne avaient décoré leur maison pour la journée.

« Il ne s’agissait pas d’être dans une pièce. Nous avions toujours cette connexion. Nous sentions toujours cette appartenance », a-t-elle déclaré.

« Je fais tout en ligne… Je travaille à domicile, donc je peux avoir mes réunions, mes vêtements, mes affaires, tout, en ligne. Alors pourquoi… cela devrait-il être différent ? »

En août, l’IRCC a déclaré avoir réduit de 21 pour cent son arriéré en matière de citoyenneté.