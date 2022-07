Ottawa et St. Bede montrent des promesses, pas du polissage, lors des entraînements 7 contre 7 des Bruins – Shaw Local

PÉROU – Le soleil brillait, les températures étaient modérées et une légère brise soufflait sur les quatre terrains de football délimités sur le terrain de l’Académie St. Bede.

Bien que les conditions n’auraient pas pu être meilleures, le jeu des quatre équipes impliquées dans le septième événement annuel 7 contre 7 des Bruins a été un peu aléatoire, mais c’est exactement à cela que servent les entraînements d’été : éliminer les bugs.

Du premier coup de sifflet signalant le début de la routine d’avant-match des équipes au Bedan Club fabriquant et distribuant des hot-dogs et des friandises à tous les entraîneurs et joueurs, il y a eu des jeux brillants rendus par les quarts-arrière et les receveurs pour les équipes de football universitaires et JV. d’Ottawa, Kewanee, Durand-Pecatonica (Du-Pec) et l’hôte St. Bede Bruins. Et entre ceux-ci, tout autant de jeux défensifs ont été réalisés par leurs homologues.

Cependant, il y a eu suffisamment de renversements, de chutes et de parcours inachevés pour rappeler à la foule nombreuse qu’il s’agit toujours d’un bal d’été, et les huit clubs sont en cours de réalisation avec seulement deux semaines avant l’ouverture officielle des entraînements sanctionnés par l’IHSA.

“Notre objectif aujourd’hui était de continuer à nous améliorer et de voir quelqu’un d’autre que nous-mêmes à l’entraînement … et tout se passe bien”, a déclaré l’entraîneur de la SBA, Jim Eustice. « Il ne s’agit pas nécessairement de terminer chaque passe. Il s’agit de savoir d’abord et avant tout où nous sommes censés être et ce que nous sommes censés faire. …

“Nous menons la même attaque et la même défense que nous menons depuis des années et des années, donc nos enfants savent assez bien ce qu’ils font, et quand ils comprennent les choses et n’ont pas à trop réfléchir et peuvent juste jouer, ils jouent beaucoup plus fort.

“Cette [camp)] est désormais la tradition. En gros, c’est une excellente façon de terminer notre été. Les jeunes ont travaillé dur au cours des trois dernières semaines, et le terminer contre trois excellents entraîneurs et trois excellents programmes dans trois classes différentes, c’est assez excitant.

Le jeu du quart-arrière des Bruins, John Brady, a été très solide. Il y a un an, le choix de la première équipe de NewsTribune All-Area et une deuxième équipe de Big Rivers avec 1 699 verges et 14 touchés par la passe ont principalement travaillé sur des déroutes temporelles, dont beaucoup d’inclinaisons et de retraits. Ses lancers étaient forts et, pour la plupart, précis.

Du côté défensif, une interception bondissante de Ryan Brady et quelques ruptures de passes de Callan Hueneburg ont été parmi les faits saillants.

“Défensivement, nous avons vu différentes formations”, a déclaré Eustice, “nous nous sommes donc assurés que nos enfants s’alignent correctement. Offensivement, nous avons vu des défenses différentes que nous verrons parfois pendant la saison, parfois non, mais les jeunes ont appris à faire des ajustements.

L’entraîneur d’Ottawa Chad Gross et l’entraîneur de St. Bede Jim Eustice discutent de stratégie lors d’une pause au camp 7 contre 7 des Bruins à l’Académie jeudi après-midi. (Charlie Ellerbrock)

Pour les Pirates d’Ottawa, participant à leur troisième 7 contre 7 de l’été (les autres à l’Université Northern Illinois et à domicile la semaine dernière contre St. Bede), le quart-arrière Colby Mortenson a montré sa force de bras avec régularité, lançant plusieurs balles profondes et établir des liens solides avec ses larges, y compris le retour de la sélection de la première équipe Times All-Area Levi Sheehan.

Cependant, parfois, cette force le trahissait, l’amenant à renverser occasionnellement les receveurs sur les outs et les inclinaisons au milieu.

Pourtant, il y avait plus qu’assez de qualité pour s’attendre à ce que Mortenson, une fois qu’il se synchronise mieux avec Sheehan et d’autres larges vétérans, soit un remplaçant plus que capable cet automne pour QB Braiden Miller, qui a établi des records.

« Colby a vraiment fait de bons progrès ici cet été », a déclaré l’entraîneur d’Ottawa Chad Gross. « Il a travaillé dur et tous les receveurs dont je suis satisfait aujourd’hui. Beaucoup d’entre eux sont des retours, donc nous nous attendons à ce qu’ils sachent ce qui se passe, et cela se voit aujourd’hui. … Nous en sommes maintenant au point où les enfants devraient savoir ce qui se passe et joueront avec un peu plus de confiance et de vitesse, affinant les trucs de base que nous voulons exécuter afin que nous puissions commencer à courir en août.

« C’est toujours un événement amusant. Nous nous rapprochons de cela depuis que je suis devenu entraîneur-chef, et c’est génial de concourir contre de bonnes équipes que nous ne jouons pas, de bons programmes année après année. Nous voulons avoir une bonne performance et concourir, et nous l’avons fait.