Ottawa et l’Ontario s’affrontent sur le financement d’un foyer pour personnes âgées des Premières Nations

Une bataille de compétences entre Ottawa et l’Ontario concernant le financement d’un nouveau foyer pour personnes âgées dans une Première Nation du Nord pourrait séparer une seconde fois des dizaines de survivants des pensionnats indiens de leur famille et de leur communauté, a déclaré le chef de la Première Nation.

Le permis de soins de longue durée de l’établissement du territoire non cédé de Wiikwemkoong, à environ 550 km au nord-ouest de Toronto sur l’île Manitoulin, expire l’année prochaine.

La maison de retraite a été construite en 1972 et a atteint la fin de sa durée de vie. Le chef Tim Ominika a déclaré qu’il était trop petit pour répondre à la demande d’espaces, qu’il n’y avait pas de place pour des événements culturels et qu’il nécessitait des réparations coûteuses.

Ominika a déclaré qu’à moins que la Première Nation ne parvienne à obtenir du financement pour un nouveau bâtiment prévu, elle sera obligée de relocaliser 50 aînés Anishinaabe – pour la plupart des survivants des pensionnats – dans d’autres maisons de retraite dispersées à travers la province.

L’ancienne chef de la communauté, Rachel Manitowabi, a déclaré que certains aînés souffrent de la maladie d’Alzheimer ou de démence et ont du mal à parler anglais.

« Cela va être à nouveau traumatisant », a déclaré Ominika à CBC News. « Non seulement [for] eux, qui résident dans l’établissement de soins de longue durée, mais aussi la communauté dans son ensemble.

Il manque 20 millions de dollars à Wiikwemkoong pour atteindre les 60 millions de dollars dont elle a besoin pour construire une nouvelle maison de retraite.

L’Ontario a engagé 30 millions de dollars dans le projet. La Société canadienne d’hypothèques et de logement a contribué 7,5 millions de dollars et la communauté a recueilli plus de 2 millions de dollars grâce à ses efforts de collecte de fonds.

Hajdu dit que l’Ontario a un « modèle de discrimination »

Bien que les soins de longue durée soient une responsabilité provinciale, Ominika a déclaré que le gouvernement fédéral devrait fournir les 20 millions de dollars restants, car Ottawa a financé des projets similaires hors de sa compétence dans d’autres communautés.

Le gouvernement fédéral a récemment annoncé 1,2 milliard de dollars pour un nouvel hôpital à Moosonee, en Ontario, 30 millions de dollars pour un nouveau foyer de soins pour personnes âgées dans le territoire mohawk de Tyendinaga et 194 millions de dollars pour un établissement de soins de longue durée pour personnes âgées de 24 lits à Rankin Inlet, au Nunavut.

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, affirme que le gouvernement de l’Ontario n’assume pas sa responsabilité en matière de financement des soins de longue durée dans les Premières Nations. (Adrian Wyld/Presse Canadienne)

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a déclaré que le gouvernement de l’Ontario devrait contribuer davantage au projet.

« À maintes reprises, ce que nous constatons en Ontario est un modèle de discrimination à l’égard des Premières Nations », a déclaré Hajdu.

« [Ontario has] un rôle et une responsabilité juridictionnelle pour soutenir le vieillissement. Nous sommes là en tant que partenaire, mais nous avons besoin que le gouvernement de l’Ontario intensifie ses efforts. »

L’Ontario défend son engagement. Le gouvernement provincial a déclaré qu’il avait réservé 30 ans de financement opérationnel, de subventions à la construction et de développement pour la nouvelle installation.

« Nous sommes déçus du manque d’engagement persistant du gouvernement fédéral dans ce projet, qui retarde inutilement la construction », a déclaré Daniel Strauss, porte-parole de la ministre provinciale des Soins de longue durée, Natalia Kusendova-Bashta.

La députée néo-démocrate Carol Hughes demande au gouvernement fédéral d’accorder 20 millions de dollars au territoire non cédé de Wiikwemkoong pour la construction d’une nouvelle résidence pour personnes âgées dans sa circonscription d’Algoma—Manitoulin—Kapuskasing. (Sean Kilpatrick/Presse Canadienne)

Ottawa fait également face à des pressions de la part du NPD fédéral pour qu’il fournisse l’argent restant.

Carol Hughes, députée néo-démocrate d’Algoma—Manitoulin—Kapuskasing, et Lori Idlout, députée néo-démocrate du Nunavut, ont fait cette demande à Hajdu dans une lettre envoyée le mois dernier.

« Il est essentiel à ce stade de garantir que la Première Nation non cédée de Wiikwemkoong obtienne le financement dont elle a besoin pour garder ses aînés dans leur communauté et ne pas être déplacée à nouveau », a déclaré Hughes.

Ominika a déclaré avoir parlé brièvement avec le premier ministre Justin Trudeau et rencontré d’autres hauts responsables du gouvernement à Ottawa plus tôt ce mois-ci. Il a déclaré qu’ils lui avaient proposé de l’aider à trouver d’autres sources de financement.

« Je suis un peu déçu », a déclaré Ominika. « Ce n’est pas quelque chose que nous demandions à la dernière minute. Nous demandons du soutien depuis plusieurs années. »

Le nouveau bâtiment prévu pour la communauté compterait 96 lits – 37 de plus que le foyer actuel – et un espace pour des programmes permettant aux aînés de partager leurs connaissances avec les jeunes.

L’établissement actuel est à pleine capacité et la liste d’attente s’allonge. Sa licence expirera le 30 juin 2025.

Services aux Autochtones Canada a déclaré que la province a accepté de prolonger le permis de la maison actuelle pendant que la communauté recherche un financement supplémentaire.

Ominika a déclaré qu’il n’envisagerait une prolongation de licence que si le pays obtenait le financement nécessaire à la construction d’une nouvelle installation. Il a déclaré qu’il s’attend à ce que la construction prenne deux ans.

La nouvelle maison n’est pas simplement un autre projet de construction pour la communauté. Ominika a déclaré que cela représente un acompte pour préserver la culture de Wiikwemkoong pour les générations futures.

« Si nous n’obtenons pas cet argent auprès du gouvernement, nous allons perdre tout cela », a-t-il déclaré.