Ottawa et le secteur aérien discutent des préoccupations de l’industrie avant la saison des voyages d’hiver

Les retards à l’enregistrement de sécurité et d’autres problèmes dans les aéroports canadiens figuraient parmi les préoccupations soulevées jeudi alors que l’industrie du transport aérien se réunissait avant la saison chargée des voyages d’hiver, mais le secteur prévient qu’il reste encore beaucoup à faire.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a convoqué le sommet de l’industrie pour discuter de questions telles que la transparence, la responsabilité et les droits des passagers.

“L’industrie aérienne a été dévastée par la pandémie de COVID-19”, a déclaré Alghabra dans un communiqué de presse. “L’été dernier, l’industrie a fait face à une nouvelle crise de congestion et de retards.”

Alghabra a noté que le nombre de passagers a augmenté de 280 % entre février et juin. Les volumes élevés de passagers et les niveaux de dotation insuffisants ont contribué à un été de bagages perdus et de perturbations de vols, au cours duquel l’aéroport international Pearson de Toronto a enregistré le pire bilan au monde en matière de vols retardés.

À l’approche de la haute saison des voyages d’hiver, les passagers et l’industrie craignent que des problèmes similaires n’apparaissent.

Les questions clés discutées lors du sommet comprennent la pénurie persistante de main-d’œuvre, l’inflation et la perte de revenus, a déclaré Alghabra lors d’un entretien téléphonique.

Il a déclaré que malgré la pénurie de pilotes restante, les effectifs du secteur aérien sont pour la plupart revenus aux niveaux de 2019, mais les problèmes liés aux retards de formation tels que les agents de sécurité demeurent.

“Il faut du temps pour former un employé dans le secteur”, a déclaré Alghabra.

Le chef du Conseil des aéroports du Canada affirme que les dépenses en capital sont préoccupantes, car les aéroports canadiens ont contracté une dette de 3,2 milliards de dollars pour poursuivre leurs activités pendant la pandémie.

“Le service de cette dette et le paiement de loyers différés au gouvernement fédéral rendront difficile le financement des projets d’infrastructure qui sont vitaux pour les opérations aéroportuaires”, a déclaré Monette Pasher.

Elle a déclaré qu’il était nécessaire d’adopter des solutions numériques qui rationaliseront les processus de passage des frontières et de sécurité et pour plus de transparence des données.

Alghabra affirme que le gouvernement fédéral a intensifié sa collaboration avec les compagnies aériennes et les aéroports pour s’assurer que les procédures opérationnelles et les ressources requises sont en place pour la période des fêtes.

Une porte-parole de l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, Tori Gass, affirme qu’elle a travaillé en étroite collaboration avec les compagnies aériennes et le gouvernement et que l’aéroport a connu des améliorations significatives depuis l’été.

Même ainsi, le ministre des Transports a averti que certaines mesures discutées lors du sommet ne seront pas en vigueur à temps pour la poussée des voyages hivernaux.

Bien que le secteur aérien canadien ait parcouru un long chemin depuis les pires jours de la pandémie, Pasher a déclaré que l’industrie avait encore un long chemin à parcourir.

« Nous voulons que les Canadiens puissent voyager jusqu’à leur destination, que ce soit pour célébrer les Fêtes avec leur famille ou pour partir en vacances. Nous voulons nous assurer que le système est préparé et prêt pour cela », a déclaré Alghabra.

—Caitlin Yardley, La Presse Canadienne