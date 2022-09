Ottawa envoie les Forces canadiennes sur la côte sud-ouest de Terre-Neuve pour aider au nettoyage de Fiona

Alors que les résidents continuent de passer au crible les décombres où se trouvaient leurs maisons, ils peuvent être un peu rassurés lundi en sachant que les Forces canadiennes sont sur le point d’aider.

Le gouvernement fédéral a approuvé dimanche soir une demande d’aide du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, qui ouvre la porte aux membres des Forces canadiennes pour qu’ils soient déployés dans les régions les plus durement touchées et aident de toutes les manières possibles.

Seamus O’Regan, ministre fédéral du Travail et l’un des sept députés de T.-N.-L., a déclaré que les Rangers canadiens « évalueront immédiatement la situation », et qu’il y a 100 membres de trois pelotons prêts à aider.

Il a également déclaré que les navires de guerre NCSM Goose Bay et NCSM Margaret Brooke sont à St. John’s et prêts à aider si nécessaire.

Le gouvernement fédéral a également approuvé des demandes en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, où la tempête a également causé des dommages importants à des propriétés privées et à des espaces publics.

Les condoléances affluent pour la femme tuée dans la tempête

Terre-Neuve-et-Labrador est la seule province à avoir perdu la vie.

La GRC a confirmé dimanche qu’une femme de 73 ans est décédée après avoir été emportée hors de chez elle par une forte onde de tempête. Son corps a été repêché peu avant 16 heures

“Mon cœur se brise pour la famille et les amis de la femme de Port aux Basques qui est décédée lorsque l’ouragan Fiona a touché terre”, a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau dans un message publié sur les réseaux sociaux. “Nous vous gardons dans nos pensées – et nous continuerons de veiller à ce que vous et vos concitoyens de Terre-Neuve et Labrador ayez le soutien dont vous avez besoin.”

Le premier ministre Andrew Furey l’a qualifié de “nouvelle déchirante” et a adressé ses condoléances à la famille et aux amis de la femme.

Sa maison était l’une des quelque 20 détruites par la tempête, qui a frappé Port aux Basques avec des vents de 134 km/h, 77 mm de pluie et des niveaux d’eau s’élevant de plus d’un mètre.

