Ottawa envoie 200 véhicules blindés de fabrication canadienne lors de la visite du ministre de la Défense en Ukraine

OTTAWA –

Le Canada envoie 200 autres véhicules blindés pour aider à la défense de l’Ukraine, a annoncé mercredi la ministre de la Défense Anita Anand lors d’une visite surprise dans le pays assiégé.

Les véhicules sont achetés de Roshel, une entreprise basée à Mississauga, en Ontario, au coût de 90 millions de dollars, et représentent la dernière contribution du Canada en réponse à l’invasion russe en février dernier.

Le Canada a envoyé huit des mêmes véhicules blindés de transport de troupes Senator fabriqués par Roshel en Ukraine le printemps dernier et, plus récemment, a promis de fournir un système de défense aérienne de fabrication américaine au coût de 406 millions de dollars.

Cette annonce a suscité des questions sur la raison pour laquelle le Canada achetait du matériel militaire pour l’Ukraine aux États-Unis et pourquoi un système similaire n’était pas acheté pour l’armée canadienne.

La dernière annonce a eu lieu lors d’un voyage d’une journée en Ukraine au cours duquel Anand a rencontré son homologue ukrainien, Oleksii Reznikov. Elle doit également assister à une réunion dirigée par les États-Unis sur l’Ukraine en Allemagne vendredi.

Le gouvernement fédéral affirme que le Canada a versé environ 5 milliards de dollars en aide militaire, financière et humanitaire depuis que les forces russes sont entrées en Ukraine le 24 février 2022.

Des centaines de soldats canadiens entraînent également les forces ukrainiennes en Grande-Bretagne et en Pologne.

La visite d’Anand en Ukraine a eu lieu alors que des responsables locaux ont déclaré que le ministre de l’Intérieur du pays était mort dans un accident d’hélicoptère près de la capitale qui a tué au moins 14 autres personnes, dont d’autres responsables et trois enfants.

Le ministre de l’Intérieur, Denys Monastyrskyi, supervisait la police et les services d’urgence ukrainiens. Il est le plus haut fonctionnaire à mourir depuis l’invasion de la Russie il y a près de 11 mois.

Sa mort était la deuxième calamité en quatre jours à frapper l’Ukraine, après qu’une frappe de missile russe sur un immeuble a tué des dizaines de civils.

Il n’y avait pas de mot immédiat pour savoir si l’accident de mercredi était un accident ou lié à la guerre. Aucun combat n’a été signalé récemment dans la région de Kyiv.

La grève de l’immeuble et d’autres attaques contre des civils ont contribué à renforcer le soutien international à l’Ukraine alors qu’elle se bat pour repousser l’invasion du Kremlin. L’hiver a entraîné un ralentissement des combats, mais les analystes militaires affirment qu’une nouvelle poussée des deux côtés est probable une fois que le temps s’améliorera.

La dernière contribution du Canada fait également suite à l’annonce mardi du Premier ministre néerlandais Mark Rutte selon laquelle son pays prévoit de «se joindre» aux efforts des États-Unis et de l’Allemagne pour former et armer l’Ukraine avec des systèmes de défense Patriot avancés.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 18 janvier 2023.



—-



Avec des fichiers de l’Associated Press