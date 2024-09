Ottawa envisage de faire don de 200 000 doses de son important stock de vaccins MPOX

Ouvrir cette photo dans la galerie : Nsimire Nakaziba, 34 ans, pique les éruptions cutanées de sa sœur Sifa Mwakasisi, 32 ans, pour soulager la douleur à l’intérieur d’une tente où elle suit un traitement contre le mpox à Kavumu, en République démocratique du Congo, le 29 août.Arlette Bashizi/Reuters

Le Canada envisage de faire don d’un maximum de 200 000 doses de vaccins MPOX provenant de son important stock national pour aider à soutenir la lutte mondiale contre l’épidémie à croissance rapide de l’infection virale, a appris le Globe and Mail.

Le gouvernement fédéral subit de fortes pressions pour rejoindre d’autres pays qui ont déjà commencé à partager leurs stocks de vaccins contre le mpox avec les pays africains. Les États-Unis ont annoncé leur premier don – 50 000 doses du vaccin – il y a plus de trois semaines. La France, l’Allemagne, l’Espagne et d’autres pays ont également annoncé leurs propres dons récemment, et bon nombre de ces vaccins ont commencé à arriver en Afrique ce mois-ci.

Près de 25 000 cas de mpox, dont 643 décès, ont été signalés à travers l’Afrique cette année, principalement en République démocratique du Congo, les enfants étant les plus touchés.

Les responsables de la santé africains estiment que le continent a désespérément besoin de vaccins contre le mpox. On estime que quatre millions de doses seront nécessaires au cours des six prochains mois. Mais le vaccin coûtant jusqu’à 140 dollars la dose, peu de gouvernements africains peuvent se permettre de les acheter, et la plupart dépendent des dons.

Les responsables à Ottawa discutent depuis des semaines d’un éventuel don de vaccins, mais aucune décision finale n’a été prise. Un responsable fédéral, dont le Globe n’a pas voulu donner le nom car il n’est pas autorisé à parler aux médias, a déclaré que le gouvernement était sur le point de prendre une décision qui pourrait impliquer un don pouvant aller jusqu’à 200 000 doses. Un don de cette ampleur n’aurait pas d’incidence sur la préparation du pays aux cas de mpox au Canada, a déclaré le responsable.

Le gouvernement canadien a refusé de divulguer la taille de son stock de vaccins contre le mpox. Il a toutefois signé un contrat de 470 millions de dollars en 2022 pour acquérir de grandes quantités de ce vaccin, et il avait déjà conclu des contrats d’approvisionnement avec le même fabricant, Bavarian Nordic, basé au Danemark, qui fabrique le vaccin contre le mpox le plus utilisé au monde.

Dans son rapport annuel 2023, Bavarian Nordic a déclaré que le Canada et les États-Unis « demeurent nos plus gros clients ». Son rapport financier a montré que le Canada était la deuxième plus grande source de revenus de l’entreprise en dehors du Danemark.

L’Organisation mondiale de la santé a demandé à plusieurs reprises aux pays disposant de stocks de vaccins de partager leurs réserves avec les pays africains qui en ont un besoin urgent. Le gouvernement espagnol a demandé aux pays européens de faire don de 20 % de leurs stocks de vaccins pour aider l’Afrique.

Selon Adam Houston, conseiller en politique médicale et en défense des intérêts de Médecins sans frontières Canada, le Canada disposerait d’un stock d’au moins deux millions de doses de vaccin contre la mpox, selon les informations accessibles au public. Si ces informations sont exactes, le don potentiel du gouvernement représenterait environ 10 % du stock canadien.

« Il serait formidable de voir le Canada s’engager à fournir des doses à la réponse mondiale, étant donné que les besoins dépassent encore largement l’offre », a déclaré M. Houston au Globe mercredi.

« Il demeure décevant que le Canada ne l’ait pas encore fait, alors que les vaccins des États-Unis et de l’Union européenne ont déjà été livrés », a-t-il déclaré.

« Le Canada a l’habitude de prendre des engagements tardifs pour partager ses stocks excédentaires de produits médicaux rares, seulement après que d’autres pays l’aient fait. C’est ce qui s’est produit pendant la pandémie de COVID-19 et avant cela pour la grippe H1N1. Une plus grande transparence concernant les réserves du Canada, ainsi que les mécanismes mis en place par le gouvernement pour déterminer ce qui constitue un excédent et quand il peut être partagé, aiderait le Canada à prendre l’initiative plutôt qu’à suivre l’exemple en matière d’équité vaccinale. »