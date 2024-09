Ottawa envisage d’abaisser le seuil d’alerte en cas d’ingérence étrangère, selon une enquête

Le gouvernement fédéral envisage de modifier la façon dont il informe les Canadiens des tentatives d’ingérence étrangère dans les élections, par exemple en abaissant le seuil d’alerte du public lorsqu’une tentative a été faite.

Témoignant devant l’enquête sur l’ingérence étrangère dans la politique canadienne, Allen Sutherland, secrétaire adjoint du cabinet du Bureau du Conseil privé (BCP), a déclaré que le gouvernement avait déjà activé des groupes chargés de surveiller l’ingérence potentielle dans les élections et d’alerter le public.

Sutherland a déclaré que le Comité du protocole public sur les incidents électoraux critiques avait commencé ses travaux en vue des prochaines élections et s’était déjà réuni cinq fois. Le groupe de travail sur les menaces liées à la sécurité et aux renseignements sur les élections (SITE) est déjà opérationnel, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, a déclaré Sutherland, le gouvernement s’efforce de mettre à jour son plan de protection des élections, qui n’a pas été mis à jour depuis 2021. Il a déclaré que les agences de sécurité nationale sont conscientes des menaces posées par l’utilisation de l’intelligence artificielle et que cela fera partie du plan. .

Le gouvernement envisage également de modifier le rôle joué par le Comité du protocole public sur les incidents électoraux critiques, qui a été créé pour dénoncer toute ingérence étrangère suffisamment importante pour affecter les résultats d’une élection.

Sutherland a déclaré que le seuil d’information des Canadiens avait été délibérément fixé à un niveau très élevé en raison du risque qu’une telle alerte puisse perturber une élection. Des changements sont envisagés pour permettre au gouvernement d’informer les Canadiens des événements à seuil inférieur, a-t-il déclaré.

Sutherland a déclaré que la compréhension du gouvernement de la menace d’ingérence étrangère a également évolué. Alors qu’il considérait autrefois cette question comme un sujet à surveiller lors des élections, il réalise désormais qu’il s’agit d’un problème qui se pose 365 jours par an.

L’enquête sur l’ingérence étrangère dirigée par la juge Marie-Josée Hogue a été ouverte à la suite de reportages médiatiques accusant la Chine d’ingérence dans les élections fédérales de 2019 et 2021.

Dans son rapport initial, rendu public en mai, Hogue a constaté que même s’il était possible qu’une ingérence étrangère se soit produite dans un petit nombre de circonscriptions, elle a conclu que cela n’avait pas affecté les résultats globaux des élections.

Plus tôt dans la journée, des responsables du Centre des communications et de la sécurité (CST), l’agence canadienne de renseignement électronique, ont déclaré à l’enquête que la République populaire de Chine (RPC) constitue désormais la plus grande menace en matière de cybersécurité pour le Canada.

« La RPC est un acteur sophistiqué, un acteur persistant, un acteur patient », a déclaré Caroline Xavier, chef du CSE, ajoutant que la Chine est devenue plus affirmée ces dernières années.

Alia Tayyeb, chef adjoint du renseignement électromagnétique au CST, a déclaré que les tactiques et techniques utilisées par les acteurs étatiques, et la Chine en particulier, sont de plus en plus sophistiquées.

En plus des cybermenaces, a-t-elle déclaré, « nous voyons des acteurs, y compris la RPC, continuer à utiliser les outils traditionnels d’ingérence étrangère tels que le recours à des mandataires, le recours à des organisations mandataires, le recours aux médias gérés par l’État.

« En plus des cybermenaces, je dirais que nous avons assisté à une utilisation accrue des campagnes sur les réseaux sociaux, pour suivre les évolutions du paysage numérique, en plus de cette collecte de données massives. »

Dan Rogers, conseiller adjoint en matière de sécurité nationale et de renseignement, Bureau du Conseil privé (à gauche), David Vigneault, directeur de l’Agence canadienne du renseignement de sécurité, et Alia Tayyeb, chef adjointe du renseignement électromagnétique, Centre de la sécurité des télécommunications Canada, comparaissent à l’Enquête publique sur les affaires étrangères. Ingérence dans les processus électoraux fédéraux et les audiences des institutions démocratiques à Ottawa le jeudi 1er février 2024. (Patrick Doyle/La Presse Canadienne)

Même si le CST n’a pas observé la Russie tenter de s’immiscer dans les dernières élections, cela ne veut pas dire qu’elle ne le fera pas à l’avenir, a déclaré Tayyeb.

Les responsables du CST ont décrit l’Inde comme une menace émergente d’ingérence étrangère avec un niveau de sophistication moyen, mais ont déclaré qu’elle aspire à construire un cyberprogramme modernisé.

D’autres pays où le CST a vu des tentatives d’influence étrangère sont la Corée du Nord, l’Iran et l’Arabie saoudite, a déclaré Sami Khoury, chef du Centre canadien pour la cybersécurité.

Dans une déclaration de témoin déposée dans le cadre de l’enquête, les responsables du CST ont déclaré avoir également vu des techniques étrangères évoluer « du simple espionnage au « piratage et fuite », à l’exploitation des réseaux de zombies pour inonder les médias sociaux de désinformation, à l’utilisation de l’IA pour amplifier les récits et récolter des informations. les mégadonnées. »

Les responsables du CST ont déclaré qu’ils étaient également au courant d’« incidents impliquant des États-nations » visant des provinces ou des territoires et qu’en août, ils travaillaient avec une province pour aider à atténuer un cyberincident grave.

Vendredi, l’enquête devrait entendre des responsables du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).