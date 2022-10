Ottawa entame sa première marche des séries éliminatoires depuis 2012 avec un déplacement contre l’invaincu Mahomet-Seymour en 5A – Shaw Local

L’entraîneur-chef du football d’Ottawa, Chad Gross, a déclaré au début de cette saison que c’était une année où il s’attendait non seulement à ce que le programme tourne le coin, mais aussi à concourir pour une place dans les séries éliminatoires.

C’est exactement ce que les Pirates ont fait, terminant la saison régulière 5-4 (égalant le total de victoires des six saisons précédentes combinées) et obtenant une place en séries éliminatoires qui les mènera vers le sud pour affronter Mahomet-Seymour invaincu à 19 h vendredi au premier tour. des séries éliminatoires de classe 5A.

« Nous avons eu une excellente rencontre chez Sam’s Pizza pour regarder l’émission de jumelage, et c’était formidable pour les gars de voir « Ottawa » à l’écran », a déclaré Gross. «Il y avait tellement d’excitation sur tous leurs visages, et c’était formidable en tant qu’entraîneur de les voir atteindre l’objectif qu’ils s’étaient fixé.

“Cette semaine a une sensation différente … c’est vraiment comme la semaine 1. Les premiers entraînements ont été vraiment bons avec beaucoup de concentration de la part des enfants.

Mahomet-Seymour, qui a marqué 449 points tout en en accordant 120, a remporté le titre de la conférence Apollo. Les Bulldogs ont marqué pas moins de 35 points dans n’importe quel match et font leur 30e apparition en séries éliminatoires.

“La première chose que nous avons vue en regardant leur film, c’est qu’ils forment une équipe complète qui joue vite”, a déclaré Gross. «Ils ne se rassemblent pas, utilisent plusieurs formations et déplacent les gars partout dans les formations. Nous allons devoir être très bons pour nous aligner correctement et connaître nos missions à chaque jeu.

« Pour nous en attaque, c’est un peu une défensive différente de celle que nous avons vue cette année. Ils vont mettre beaucoup de pression, donc nous allons devoir non seulement bien bloquer devant, mais aussi encaisser les cascades et les blitz. Ils effectuent plusieurs regards sur la défense, probablement l’une des défenses les plus complexes auxquelles nous ayons été confrontés.

Les Bulldogs sont menés en attaque par le QB partant de deux ans Wyatt Bohm (2 018 verges par la passe, 31 touchés, 5 interceptions), le RB Luke Johnson (977 verges au sol, 7,6 par course, 10 touchés) et le WR Quenton Rogers (46 attrapés, 942 verges, 16 touchés). En défense, recherchez les LB Brennan Houser (55 plaqués), Nick Golden (35) et Benjamin Wagner (34, 11 pour la défaite) pour toujours être autour du porteur du ballon.

“Je pense que nous avons une attaque équilibrée et nous allons prendre ce que la défense nous donne”, a déclaré l’entraîneur-chef du MS, Jon Adkins. “Nous avons la chance cette année d’avoir des enfants talentueux et créateurs de jeux qui nous permettent de faire beaucoup de choses lorsque nous avons le ballon. Du côté défensif du ballon, nous allons voler, jouer un style de football physique, mettre les 11 chapeaux sur le ballon et essaimer sur les tacles.

«Nous avons un groupe de secondeurs qui, dans son ensemble, que je mettrais en place contre n’importe quel autre dans la classe 5A à travers l’État. Nous avons également beaucoup d’expérience dans le secondaire, avec quatre gars sur cinq faisant partie de l’équipe la saison dernière qui s’est qualifiée pour les quarts de finale, et trois partant depuis qu’ils étaient en deuxième année.

Comme toute la saison, les Pirates auront besoin d’efforts solides de toute leur défense, ainsi que du RB Ryder Miller (496 yards, 9 TDs, 6,4 par carry en moyenne), du QB Colby Mortenson (897 yards, 10 TDs par la passe) et du meilleur receveur Levi Sheehan (33 réceptions, 371 verges, 6 touchés), qui détient désormais presque tous les records du programme en matière de réception de passes.

« Ottawa joue dans une conférence très, très difficile, et soir après soir, ils doivent être physiquement prêts à jouer », a déclaré Adkins. « C’est une équipe qui peut vous blesser si vous ne faites pas attention, alors nous allons devoir passer une excellente semaine d’entraînement et de préparation.

“Nous allons devoir être prêts à partir vendredi, car Ottawa va venir ici pour nous faire tomber.”

Choix du Friday Night Drive : Mahomet-Seymour