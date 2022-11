Ottawa engage 39,4 M$ pour soutenir les langues autochtones dans le Nord

DETTAH, Territoires du Nord-Ouest –

Le gouvernement fédéral affirme qu’il investit 39,4 millions de dollars pour soutenir les langues autochtones dans les territoires.

Le financement doit aller aux communautés, aux organisations et aux gouvernements pour récupérer, revitaliser, maintenir et renforcer les langues.

Le député des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod, a annoncé le financement dans la communauté de Dettah de la Première nation Yellowknives Dene au nom du ministre du Patrimoine canadien.

La Première Nation affirme que le financement l’aidera à offrir des cours et des camps de langue et de culture, ainsi qu’à élaborer des plans de cours, des livres, des vidéos et des documents de référence dans la langue Wiiliideh.

Le gouvernement fédéral affirme avoir investi un total de 77,2 millions de dollars pour soutenir les langues autochtones dans le Nord depuis 2019.

Plus de 70 langues autochtones sont parlées au Canada, dont plusieurs sont en voie de disparition.

Le chef de la Première nation dénée Yellowknives, Fred Sangris de Ndilo, a déclaré que les pensionnats avaient un impact dramatique, car les élèves étaient empêchés de parler leur langue traditionnelle.

“Nous nous accrochons à notre langue au fil même”, a-t-il déclaré.

“Sans langue, l’identité est perdue.”

Le chef de Dettah, Edward Sangris, a déclaré que la revitalisation de Wiiliideh était importante, car il reste peu de locuteurs et certains aînés ont du mal avec l’anglais.

« Nous avons l’impression que les aînés se sentent seuls parce qu’ils n’ont personne à qui parler dans leur langue, alors nous essayons de résoudre ce problème », a-t-il déclaré.

“Notre vision à l’avenir est d’avoir des langues vivantes dans les communautés.”

Edward Sangris a déclaré que l’un des obstacles est que le wiiliideh n’est pas l’une des 11 langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, dont neuf sont autochtones.

McLeod, qui a lui-même fréquenté un pensionnat, a déclaré qu’il comprenait de première main les impacts intergénérationnels que les systèmes coloniaux ont eus sur les langues, la culture et l’identité autochtones.

Il a déclaré que le financement pour soutenir les langues autochtones fait partie des efforts de réconciliation du gouvernement fédéral.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 25 novembre 2022.



Cette histoire a été produite avec l’aide financière du Meta et de la Canadian Press News Fellowship.