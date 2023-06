Ottawa engage 25 millions de dollars pour créer le tout premier programme d’entrepreneuriat LGBTQ au Canada

Le gouvernement fédéral a engagé 25 millions de dollars pour créer le tout premier programme d’entrepreneuriat LGBTQ au Canada, un investissement pionnier appelé « changeur de jeu ».

La ministre des Petites entreprises et du Développement économique, Mary Ng, a déclaré que le programme contribuera à bâtir une économie et une société plus inclusives.

« Il s’agit du premier programme de ce type au monde », a-t-elle déclaré après l’annonce lors du Global 2SLGBTQI+ Business Summit and Supplier Diversity Forum à Kingston, en Ontario.

« C’est unique en raison des défis uniques auxquels ces entrepreneurs sont confrontés. Qui vous êtes et qui vous aimez ne devrait pas nuire à votre entreprise. En fait, cela devrait vous aider à réussir. »

Le programme d’entrepreneuriat sera géré par la CGLCC, une chambre de commerce pour la communauté LGBTQ du Canada, et comprendra trois volets principaux : un programme de développement d’entreprise, un fonds écosystémique et un centre de connaissances.

Darrell Schuurman, co-fondateur et PDG du CGLCC, a déclaré que « les entrepreneurs qui s’identifient comme 2SLGBTQI+ jouent un rôle crucial dans la contribution à l’économie canadienne », mais continuent de faire face à des obstacles lors du démarrage et de l’expansion de leur entreprise.

« Tous les entrepreneurs ont eu leur part de difficultés, mais ce programme reconnaît qu’il existe d’autres défis et obstacles uniques auxquels sont confrontées les entreprises appartenant à des intérêts divers et les entrepreneurs 2SLGBTQI+ », a-t-il déclaré.

« Certaines entreprises ont en fait perdu des contrats en raison de leur propriété. Les gens cachent parfois qui ils sont et ne se révèlent pas pleinement dans leur entreprise, ce qui a un impact négatif sur la croissance de leur entreprise et, en fin de compte, sur l’économie. »

La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, Mary Ng et Darrell Schuurman, cofondatrice et PDG de la Chambre de commerce LGBTQ+ du Canada, arrivent pour un sommet des affaires à Kingston, en Ontario, le jeudi 15 juin 2023 . (Lars Hagberg/La Presse canadienne)

Sylvie Ouellette, PDG et cofondatrice de la société de gestion et d’analyse de données Versatil, a déclaré que le programme changerait la donne pour les entrepreneurs LGBTQ.

Lorsqu’elle a lancé son entreprise il y a 13 ans, Ouellette a déclaré qu’elle ne se sentait pas à l’aise d’être elle-même au travail, malgré le fait qu’elle ait occupé plusieurs postes de haute direction dans de grandes entreprises.

« Malheureusement, quand nous avons démarré notre entreprise, j’ai dû retourner dans le placard », a-t-elle déclaré. « Nous étions deux femmes qui démarrions une entreprise dans une industrie dominée par les hommes. Nous ne voulions pas dire que nous étions lesbiennes aussi… C’était assez solitaire. »

Son entreprise est maintenant une entreprise prospère de plusieurs millions de dollars et Ouellette a déclaré qu’elle avait lentement apporté plus de son « moi authentique » au travail.

Elle a déclaré que le programme d’entrepreneuriat LGBTQ aidera à soutenir les nouveaux entrepreneurs avec les ressources, les réseaux et le mentorat nécessaires pour une plus grande inclusion dans l’économie et le succès.

« C’est très important car cela aidera l’économie canadienne à être plus inclusive pour la communauté d’affaires LGBTQ », a déclaré Ouellette.

Le ministère fédéral du Développement économique affirme qu’il y a plus de 100 000 entreprises détenues et exploitées par des LGBTQ au Canada qui emploient plus de 435 000 travailleurs et génèrent plus de 22 milliards de dollars en activité économique.

Il indique également qu’un entrepreneur LGBTQ sur quatre a été victime de discrimination ou a perdu son entreprise à cause de qui il est, et beaucoup ont du mal à accéder au financement.

Pendant ce temps, le programme – y compris la vérification du statut LGBTQ – sera administré par le CGLCC.

« Il sera piloté par la communauté pour servir la communauté », a déclaré Ng.

Le CGLCC gère actuellement un programme de diversité des fournisseurs qui a mis en place un processus de certification pour les entreprises appartenant à des LGBTQ.

Schuurman a déclaré que l’organisation utiliserait un processus similaire pour vérifier l’éligibilité au programme d’entrepreneuriat LGBTQ, y compris une liste de qualificatifs et des preuves de sexualité et / ou d’identité de genre telles que des références personnelles.