Ottawa Elementary à la recherche d’un consultant pour un éventuel référendum – Shaw Local

Le conseil scolaire élémentaire d’Ottawa a donné mardi le feu vert à la surintendante Michelle Lee pour rechercher des sociétés de conseil pour aider le district à organiser un éventuel référendum pour demander la construction d’un nouveau bâtiment scolaire.

Le conseil n’a pas pris de décision quant à l’opportunité de demander un futur référendum sur l’impôt foncier pour remplacer la Lincoln School.

Le cabinet de conseil peut aider le district à recueillir et à organiser des informations, à organiser des réunions publiques ou à partager des informations avec le public, entre autres tâches impliquant un éventuel référendum, notamment en explorant si la communauté souhaite aller de l’avant avec un tel référendum, a déclaré Lee. Elle a ajouté qu’il pourrait y avoir des fonds disponibles pour compenser le coût du consultant.

Le conseil a organisé une réunion publique le 9 août, au cours de laquelle la viabilité future de la Lincoln School a été remise en question. L’école n’a pas de climatisation centrale, a besoin d’améliorations de sécurité et a eu quelques problèmes avec des parasites, entre autres éléments dans l’établissement. Les parents et le personnel ont soulevé ces questions lors du forum du 9 août, ce qui a amené certains membres du conseil à dire qu’il était envisagé de mettre un référendum sur le bulletin de vote.

Pour que le district scolaire puisse construire une nouvelle école, estimée entre 20 et 30 millions de dollars, il devrait adopter un référendum sur l’augmentation de l’impôt foncier. Le plus tôt qu’un référendum pourrait avoir lieu sur le scrutin serait avril 2024. Le délai pour construire une nouvelle école à partir d’un référendum jusqu’à son ouverture est d’environ trois ans, a déclaré le personnel de l’OES.

Le directeur de la maintenance, Marc Tabor, a déclaré mardi que le district s’attaquait immédiatement aux problèmes de la Lincoln School et a réfuté les déclarations faites dans les commentaires publics lors de la réunion du 9 août selon lesquelles la moisissure était un problème dans le bâtiment, notant que l’école était inspectée et qu’elle n’avait pas été citée. comme un problème. Lee a également déclaré que la moisissure n’était pas un problème au sein de l’école. Il a également répondu à la question d’un parent, confirmant que les punaises de lit ne sont pas un problème à l’école.

Dans l’intervalle, le conseil a approuvé l’achat de jusqu’à 25 ventilateurs pour la Lincoln School. Le district a commandé 18 ventilateurs l’année dernière et utilisera des ventilateurs non utilisés dans les écoles McKinley et Jefferson. Il y a environ 22 salles de classe en service à Lincoln.

La première journée de cours est prévue le mercredi 23 août dans le district primaire d’Ottawa. Le conseil se réunira à nouveau à 18 h le mardi 19 septembre à la Central Intermediate School, 711 E. McKinley Road.

Dans d’autres postes, le conseil :

A approuvé la Ligue de football des jeunes d’Ottawa pour placer une plaque commémorative en l’honneur de Mark Mason sur le terrain de football de la Central Intermediate School.

Approuvé l’entente intergouvernementale pour les services de sécurité policière et le préposé aux ressources scolaires.

L’inscription savante est de 1 858 élèves pour commencer l’année scolaire; 332 à Central, 278 à Jefferson, 308 à Lincoln ; 187 à la pré-maternelle Lincoln; 370 à McKinley et 383 à Shepherd.

Approuvé l’embauche de Nicole Schillings, réceptionniste chez Shepherd ; Miranda Dekreon, réceptionniste à Lincoln ; Jennifer Carmona, réceptionniste à Jefferson ; Steve McNally, entraîneur de baseball bénévole chez Shepherd; Adam Lewis, entraîneur de softball bénévole chez Shepherd; Jane Weber, paraprofessionnelle à Central; Shelby Meisel-Dolieslager, serveuse du déjeuner chez Lincoln ; et Kim Michels, professeur d’arts du langage en septième année à Shepherd.

A approuvé la démission de Beth Sholders, réceptionniste à Jefferson ; Adam Bialon, directeur adjoint de Shepherd ; Sebby McGrogan, infirmier à Lincoln ; Carrie Smith, paraprofessionnelle à Central; Valerie McAvoy, paraprofessionnelle chez McKinley ; Julia Thumm, paraprofessionnelle des compétences de vie chez McKinley; Debra Handzo, enseignante de pré-maternelle à Lincoln ; Laura Koshko, serveuse du déjeuner et brigadier scolaire à Lincoln ; Lori Sanders, conseillère du conseil étudiant à Shepherd; et Shannon Gaughan, animatrice de Students Against Destructive Decisions.

Approuvé le transfert de Shannon Gaughan de Shepherd Seven Grade Language Arts à Shepherd bibliothécaire ; et Mary Beth Iverson, de l’interventionniste de Shepherd aux arts du langage de sept niveaux de Shepherd.

A accepté la demande de retraite de Janet Griglione, secrétaire à Jefferson.