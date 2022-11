Ottawa dresse un sapin de Noël dans le bloc Jordan – Shaw Local

Cela commençait à ressembler beaucoup à Noël à Ottawa, et cela ne se limitait pas aux premiers flocons de neige de la saison.

L’arbre de Noël, offert par Adam et Holly Clark, a été érigé dans le bloc Jordan.

Le maire Dan Aussem a déclaré que Conroy’s Towing avait apporté l’arbre au bloc Jordan et que Larry the Tree Guy avait aidé à abattre l’arbre. Les équipes de la ville ont travaillé dans la neige mardi matin pour remettre l’arbre droit et prêt pour les décorations et les lumières.

Le centre-ville d’Ottawa sera illuminé pour Noël à 18 h le vendredi 25 novembre, lors du défilé annuel du Festival des lumières et des feux d’artifice.