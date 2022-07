Ottawa dit qu’il soutiendra la lutte des Premières Nations contre la nouvelle loi linguistique du Québec

La ministre fédérale des Services aux Autochtones a déclaré jeudi qu’elle appuyait la volonté des communautés autochtones d’être exemptées de la nouvelle loi linguistique du Québec, qui limite l’utilisation de l’anglais dans la fonction publique et augmente les exigences en matière de français dans les écoles.

Patty Hajdu a déclaré lors d’une conférence de presse qu’elle était “préoccupée” d’apprendre que les dirigeants autochtones pensent que la loi linguistique, connue sous le nom de projet de loi 96, aura un impact négatif sur les droits des enfants des Premières Nations à être éduqués dans la langue et la culture de leur choix.

“Nous ne pouvons pas mettre des barrières sur le chemin des enfants qui s’efforcent d’atteindre leur plein potentiel, y compris des barrières liées à la langue”, a déclaré Hajdu. “Nous continuerons à nous tenir prêts et à défendre les dirigeants avec lesquels j’ai l’occasion de travailler. Je considère cela comme une partie importante de mon rôle de ministre.”

Hajdu a fait ces commentaires après avoir participé à une cérémonie de signature d’un nouvel accord en vertu duquel Ottawa versera 1,1 milliard de dollars sur cinq ans aux communautés des Premières Nations du Québec pour aider à financer l’éducation. La cérémonie a eu lieu sur le territoire Kanien’kéha de Kahnawake, au sud de Montréal.

La nouvelle réforme linguistique du Québec invoque de manière proactive la clause dérogatoire de la Constitution canadienne pour le protéger des contestations fondées sur la Charte. Elle limite l’utilisation de l’anglais dans la fonction publique et le système juridique et oblige les étudiants des collèges juniors anglophones – appelés cégeps – à suivre trois cours supplémentaires en français pour obtenir leur diplôme.

Les communautés autochtones se disent particulièrement inquiètes des nouvelles règles pour les cégeps. John Martin, chef de Gesgapegiag dans la péninsule gaspésienne au Québec, a déclaré jeudi que les lois linguistiques provinciales créent des obstacles pour les étudiants autochtones anglophones depuis des décennies.

Le gouvernement fédéral a annoncé un financement majeur pour aider à réduire le taux de décrochage chez les Premières Nations au Québec. (Philippe Granger/Radio Canada)

“Pendant 40 ans, nous avons été confrontés à des lois linguistiques”, a déclaré Martin. “Nous avons des étudiants qui ne peuvent pas obtenir leur diplôme parce qu’ils n’ont pas pu obtenir les crédits dont ils avaient besoin, et la loi 96 élève le mur encore plus haut.”

Il a dit que les peuples autochtones ont des droits constitutionnels, tout comme les Québécois, et que le gouvernement provincial agit comme une puissance coloniale. Martin a déclaré que le gouvernement fédéral doit “se tenir debout et nous soutenir” en abordant la question des droits autochtones – y compris les droits linguistiques – garantis dans la Constitution.

“Quand une langue tend à dominer, c’est une pratique coloniale et cela signifie l’extermination d’autres langues et cultures”, a déclaré Martin. “C’est ce à quoi nous sommes confrontés.”

Plus tôt, des représentants du gouvernement fédéral et du Conseil en éducation des Premières Nations ont signé l’entente sur l’éducation de 1,1 milliard de dollars, résultat de 10 ans de négociations.

L’argent ira à la création de programmes d’éducation culturellement adaptés pour environ 5 800 enfants dans 22 communautés. Il financera également le transport scolaire ainsi que le recrutement et la formation de plus de 600 enseignants et autres membres du personnel scolaire.

Le Conseil en Éducation des Premières Nations, qui représente huit Premières Nations du Québec, affirme que l’entente permettra aux communautés d’assumer l’entière responsabilité de leurs écoles.

Daniel Gros-Louis, directeur général du Conseil en éducation des Premières Nations, a déclaré : « L’histoire nous a montré les nombreuses promesses non tenues des gouvernements. La prise en charge de l’éducation par et pour les Premières Nations que nous célébrons aujourd’hui est notre promesse à nous-mêmes, à nos jeunes.”