Ottawa dit aux régulateurs que les bénéfices de l’industrie pétrolière devraient payer pour les nouvelles exigences en matière de carburant propre

Le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Stephen Guilbeault, exhorte les organismes de réglementation du Canada atlantique à tenir compte des profits de l’industrie pétrolière avant d’approuver toute augmentation du prix du carburant pour payer la nouvelle réglementation sur les carburants propres qui entrera en vigueur le 1er juillet.

Dans une lettre du 25 mai aux régulateurs indépendants de la région, Guilbeault a également pointé du doigt le seul raffineur de la région — Irving Oil — accusant l’entreprise d’exagérer ses coûts de conformité. Il a déclaré que les coûts peuvent être absorbés dans les marges des raffineries au lieu d’être répercutés sur les consommateurs.

« J’encourage respectueusement les régulateurs à évaluer la gamme complète d’options de conformité disponibles pour les raffineurs, y compris les voies de conformité moins coûteuses et l’élasticité des marges lors de l’examen de toute demande des raffineurs pour ajuster les prix du carburant dans votre province », a écrit Guilbeault au président de la Commission des services publics et de révision de la Nouvelle-Écosse.

En Nouvelle-Écosse, les marges des raffineries – la différence entre le prix de vente et le coût de fabrication d’un produit – sont passées de 10,7 cents le litre à 48,3 cents le litre entre 2019 et 2022, a écrit Guilbeault,

Les marges par litre ont également augmenté au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, a-t-il déclaré.

Les lettres ont été envoyées le même jour que les premiers ministres de l’Atlantique ont demandé au gouvernement fédéral de retarder la mise en œuvre de la réglementation, arguant qu’elle ferait monter les prix à la pompe et nuirait à l’économie de la région.

Réglementation sur les carburants propres

Guilbeault a rencontré virtuellement les premiers ministres la veille pour discuter de la question.

Le règlement sur les carburants propres exige que les fournisseurs d’essence et de diesel réduisent la pollution par les gaz à effet de serre des carburants qu’ils produisent à 15 % en dessous des niveaux de 2016 d’ici 2030.

Les réglementations s’inscrivent dans le cadre de l’accent mis sur le paiement de la pollution tout au long du cycle de vie des carburants.

Les réglementations permettent aux fournisseurs d’obtenir des crédits pour réduire « l’intensité carbone » de leurs opérations grâce à des actions telles que la capture et le stockage du carbone, l’électricité renouvelable sur site, la production d’éthanol et de biodiesel à faible émission de carbone ou la fourniture de carburant ou d’énergie à la technologie avancée des véhicules.

Environnement et Changement climatique Canada estime que l’impact sur les prix sera de 6 à 13 cents le litre d’essence d’ici 2030.

« Compte tenu de ces marges de raffinage élevées et des flexibilités de conformité intégrées au Règlement sur les carburants propres, il n’y a aucune raison pour que les coûts marginaux du Règlement soient automatiquement répercutés sur les consommateurs », a écrit Guilbeault.

Les premiers ministres de l’Atlantique demandent un délai

Les réductions requises augmentent progressivement et ne devraient pas entraîner d’augmentations importantes des coûts au cours des premières années, a déclaré Guilbeault, ajoutant que les crédits ne peuvent être réclamés qu’en juillet 2024, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de recouvrer les coûts immédiatement.

« La recherche d’augmentations immédiates des prix à la consommation pour tenir compte des coûts estimés dans le cadre d’une projection du pire des cas pourrait conduire à un scénario dans lequel une entreprise choisirait plus tard une option à moindre coût, empocherait l’augmentation des revenus des consommateurs et l’ajouterait aux marges de raffinage déjà élevées, » a écrit Guilbeault.

Les premiers ministres de l’Atlantique demandent au gouvernement fédéral de retarder la mise en œuvre du règlement sur les carburants propres jusqu’à ce qu’un plan puisse être élaboré pour remédier à ce qu’ils appellent « l’impact disproportionné de la réglementation sur les Canadiens de l’Atlantique », où de nombreux biens nécessaires aux consommateurs et aux entreprises doivent être transportés par camion dans.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse Tim Houston, le premier ministre du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador Andrew Furey et le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard Dennis King, de gauche à droite, sont présentés lors d’une conférence de presse en 2022 après une réunion du Conseil des premiers ministres de l’Atlantique à Halifax. (Andrew Vaughan/La Presse Canadienne)

La réglementation sur les carburants propres et l’augmentation de la taxe sur le carbone devraient entrer en vigueur le 1er juillet.

Plus tôt ce mois-ci, le directeur parlementaire du budget a déclaré que le règlement sur les carburants propres augmenterait le coût de l’essence de 17 cents le litre et de 16 cents pour le diesel d’ici 2030.

À l’échelle nationale, le directeur parlementaire du budget a déclaré que le coût pour les ménages varierait de 231 $ pour les ménages à faible revenu à 1 008 $ pour les ménages à revenu élevé.

Environnement Canada a contesté ces chiffres, affirmant qu’ils ne tiennent pas compte des coûts des changements climatiques.

« Je pense que nous sommes uniques ici pour un certain nombre de raisons. Tout d’abord, nous n’avons pas beaucoup d’options en termes de [having] une grande raffinerie qui produit la majeure partie du carburant que nous utilisons pour la région », a déclaré le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, à CBC Pouvoir et politique jeudi.

Dans une déclaration à CBC News, Irving Oil a déclaré que le coût des carburants est fixé indépendamment du gouvernement et de l’industrie.

Guilbeault a déclaré qu’il comprenait qu’Irving s’appuierait entièrement sur « l’une des options de conformité les plus coûteuses de toutes en vertu de la nouvelle réglementation ».

« En bref, la position du gouvernement du Canada est que le Règlement sur les carburants propres n’entraînera pas nécessairement des augmentations de coûts importantes pour les raffineurs, en particulier à court terme, et certainement pas aussi élevées que celles annoncées par Irving. »