Ottawa dit à la Nation crie de la Saskatchewan qu’il est « profondément désolé » pour le « projet de colonie » d’assimilation

Le gouvernement fédéral a présenté des excuses nationales à une communauté des Premières Nations de la Saskatchewan pour un stratagème qui violait les traités et les accords fiduciaires en créant une colonie agricole qui s’est emparée des terres de la nation et a contribué à l’assimilation des peuples autochtones.

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, est à la nation crie de Peepeekisis sur la réserve, juste au nord-ouest de Balcarres, en Saskatchewan, pour présenter les excuses au nom du gouvernement fédéral.

“Au nom du Canada, je m’excuse pour ces actions”, a déclaré Miller. « Ils ont causé beaucoup de tort à votre communauté, à votre langue et à votre culture, et nous en sommes profondément désolés »,

Miller a déclaré que peu de Canadiens connaissent l’histoire du File Hills Colony Scheme et “nous devons le reconnaître”.

Le chef de Peepeekisis, Francis Dieter, dit qu’il accueille favorablement les excuses du gouvernement.

“Aujourd’hui est une étape parmi tant d’autres vers la réconciliation”, a déclaré Dieter.

Le chef de la nation crie de Peepeekisis, Francis Dieter, à droite, dit qu’il accueille favorablement les excuses du gouvernement. (Gary Solilak/CBC)

La nation crie avait précédemment accepté un règlement fédéral de 150 millions de dollars en août 2021 qui couvrait le manquement du Canada aux obligations, y compris le transfert et l’installation des diplômés des pensionnats indiens sur les terres du pays en 1898, ainsi que la vente des « terres agricoles de première qualité de la réserve de Peepeekisis », selon à la publication du gouvernement fédéral. Les deux ont été faits sans le consentement de la nation crie.

Le règlement a permis à la nation, située à environ 110 kilomètres au nord-est de Regina, d’acquérir presque jusqu’à 18 720 acres de terres à ajouter à ses terres de réserve.

Dieter dit qu’il espère que les fonds de la colonie aideront à remédier aux maux sociaux et seront utilisés pour acheter encore plus de terres pour la communauté et des projets de développement.

Selon le site Web du pays, la colonie de File Hills visait à créer « une Première nation agraire et [assimilate] aborigènes dans le mode de vie agricole colonial. »

« La colonie visait à encourager les élèves diplômés du pensionnat à abandonner les modes de vie traditionnels et à adopter de façon permanente un mode de vie de fermier non autochtone », indique le site Web.

“En présentant ces excuses officielles au nom du gouvernement du Canada, nous reconnaissons les torts du passé et nous franchissons une autre étape vers la réconciliation et une relation renouvelée de nation à nation”, a déclaré Miller.