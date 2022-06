Ottawa devrait mettre fin à la récupération des prestations en cas de pandémie

L’aide financière d’urgence fournie par le gouvernement fédéral au début de la pandémie a fourni une aide financière urgente aux Canadiens touchés par le bouleversement économique.

Mais pour des milliers de Canadiens à faible revenu, l’obtention de prestations comme la Prestation canadienne d’urgence a entraîné des conséquences inattendues et malheureuses. Cela signifie que d’autres avantages essentiels ont été récupérés. Et l’Agence du revenu du Canada continue de chercher à obtenir le remboursement des personnes qui, selon elle, n’avaient pas le droit de les obtenir.

Le gouvernement fédéral doit faire face aux retombées continues de cette prestation pandémique.

Regardons qui a obtenu le CERB – et qui est probablement maintenant dans le collimateur des collecteurs d’impôts. Un rapport de 2021 de Statistique Canada indique que les bénéficiaires du CERB étaient souvent des femmes et employées dans les entreprises les plus durement touchées par les fermetures telles que les services alimentaires, les arts et le divertissement. Ils étaient à faible revenu, jeunes, racialisés et autochtones.

Nous savons depuis un an que pour de nombreuses personnes à faible revenu, l’aide financière à court terme fournie par le CERB a un prix. La prestation a fait grimper leur revenu, ce qui a entraîné une réduction d’autres prestations d’aide sociale comme les suppléments au loyer, les prestations aux aînés et les crédits d’impôt remboursables.

Des groupes comme Campagne 2000, qui prône l’élimination de la pauvreté des enfants et des familles, ont demandé à plusieurs reprises à Ottawa d’accorder une amnistie sur les remboursements aux personnes à faible revenu.

Ils ont également pressé le gouvernement fédéral de veiller à ce que les prestations et les crédits d’impôt remboursables comme l’Allocation canadienne pour enfants ne soient pas récupérés et que les prestations perdues soient rétablies. (Ottawa a agi pour rétablir les versements du Supplément de revenu garanti qui avaient été réduits ou éliminés en raison des prestations en cas de pandémie.)

L’appel à l’amnistie n’est pas nouveau. Mais le gouvernement libéral n’a pas encore agi. Leila Sarangi, directrice nationale de Campagne 2000, a lancé un nouvel appel le mois dernier au comité des finances de la Chambre des communes, qualifiant la récupération de « préjudiciable et punitive.

« Ces familles n’ont pas la résilience financière pour faire face à des réductions imprévues, ou même prévues, de leurs budgets mensuels – des budgets qui doivent tenir compte de chaque centime et centime, car il y a si peu d’argent, surtout en ce moment avec la hausse de l’inflation et la hausse du coût de la vie », a déclaré Sarangi, qui est également directeur de l’action sociale pour Family Service Toronto.

L’Agence du revenu du Canada ne dira pas combien elle s’attend à percevoir ni combien de personnes pourraient être touchées. En mai, l’agence a informé les Canadiens considérés comme inadmissibles aux prestations que des dettes avaient été établies sur leurs comptes à l’ARC. « Bien qu’il n’y ait pas de pénalités pour ceux qui ont demandé ces prestations de bonne foi, les individus devront rembourser les prestations d’urgence auxquelles ils n’avaient pas droit », a-t-il déclaré.

Si vous pensez être admissible, l’ARC indique que vous pouvez fournir des renseignements pour valider votre demande. L’agence affirme qu’elle s’engage à « faire preuve de compassion » et propose des plans de paiement flexibles pour ceux qui doivent de l’argent. Le remboursement, aussi flexible soit-il, signifie des difficultés financières pour les personnes à faible revenu et les familles aux prises avec une forte augmentation des frais de subsistance.

Ottawa devrait donner suite aux appels à l’amnistie pour les Canadiens qui ont le plus besoin d’aide.

