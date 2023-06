Ottawa devrait envisager une taxe exceptionnelle sur les bénéfices des épiceries s’ils s’avèrent excessifs: rapport

Si le Bureau de la concurrence du Canada constate que les géants des épiceries profitent excessivement de l’inflation alimentaire, le gouvernement fédéral devrait envisager d’imposer une taxe exceptionnelle sur ces bénéfices excédentaires.

C’est l’une des principales recommandations formulées dans un nouveau rapport publié cette semaine par une commission parlementaire qui s’est penchée sur les causes et les solutions possibles à la flambée des prix alimentaires.

Le comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes étudie la question depuis l’année dernière, lorsque les prix des aliments ont atteint leur plus haut niveau en 40 ans dans un contexte d’inflation galopante.

Le le rapport final contient 13 recommandations par des députés de tous les partis siégeant au comité sur la façon de remédier aux inefficacités du système – et idéalement de faire baisser les prix. Et bien que le gouvernement ne soit pas obligé de mettre en œuvre les conclusions, elles sont néanmoins intéressantes.

Bien que le rapport formule de nombreuses recommandations – notamment sur des questions telles que le gaspillage alimentaire, les règles d’étiquetage, les mesures visant à lutter contre l’insécurité alimentaire dans les zones reculées, les modifications du régime tarifaire, l’amélioration des chaînes d’approvisionnement et la suppression des formalités administratives liées à l’embauche de travailleurs – c’est le potentiel d’une taxe unique sur les bénéfices records des chaînes d’épicerie qui a attiré le plus l’attention.

« Si le Bureau de la concurrence trouve des preuves dans sa prochaine étude de marché que les grandes chaînes d’épicerie génèrent des profits excédentaires sur les produits alimentaires, le gouvernement du Canada devrait envisager d’introduire un impôt sur les bénéfices exceptionnels pour les grandes sociétés qui fixent les prix afin de dissuader les hausses excessives de leurs marges bénéficiaires. pour ces articles », indique le rapport du comité.

Les inquiétudes concernant les profits des grandes chaînes d’alimentation sont devenues aiguës cette année, à tel point que les dirigeants des trois plus grandes entreprises alimentaires nationales du Canada ont été appelés à témoigner devant le comité en mars pour répondre aux allégations.

REGARDER | Les patrons des chaînes d’épiceries du Canada disent qu’ils ne profitent pas : Les chefs de file de la chaîne d’épicerie repoussent les allégations de prix abusifs Lors d’une audience du comité à Ottawa cette semaine, les dirigeants de Loblaw, Metro et Empire Foods ont été confrontés à des questions difficiles de la part de parlementaires sur les raisons pour lesquelles les prix des aliments continuent de monter en flèche. Tous trois ont repoussé avec force les allégations selon lesquelles ils profitent d’une inflation élevée.

«Peu importe le nombre de fois que vous le lisez sur Twitter, l’idée que les épiciers sont à l’origine de l’inflation alimentaire est non seulement fausse, c’est impossible», a déclaré le président des Compagnies Loblaw ltée, Galen Weston, qui s’est retrouvé le visage involontaire du contrecoup pendant une grande partie de l’année passée.

« Nos prix de détail n’ont pas augmenté plus vite que nos coûts », a-t-il déclaré au comité.

Les épiciers soutiennent qu’après avoir couvert leurs dépenses, ils gagnent autant d’argent en vendant de la nourriture qu’ils l’ont toujours fait, mais le comité a entendu le contraire.

DT Cochrane, économiste chez Canadiens pour une fiscalité équitable, a déclaré que les marges bénéficiaires de l’industrie de l’épicerie avaient presque doublé pendant la pandémie de COVID-19, qui a commencé au début de 2020, par rapport au niveau auquel elles se trouvaient pendant la majeure partie des 20 dernières années.

« Les entreprises ne se contentent pas de répercuter des coûts plus élevés », il a dit au comité. « [They] ont beaucoup de pouvoir sur les prix [and] sans surprise, ils en profitent, au détriment des Canadiens. »

Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 9,1 % en avril par rapport à l’année précédente, soit plus du double du taux d’inflation officiel de 4,4 %. À un moment donné l’an dernier, les factures d’épicerie au Canada augmentaient à un rythme annuel de 13 %.

Enquête du Bureau de la concurrence limitée

Le Bureau de la concurrence a annoncé l’an dernier qu’il lancerait une enquête sur la question du profit dans le secteur de l’alimentation.

Mais la portée de l’enquête du chien de garde n’est pas assez large pour inclure les relations entre les chaînes d’épicerie et leurs fournisseurs, ce qui limite son utilité – et la probabilité de trouver quoi que ce soit de fâcheux.

REGARDER | Chien de garde des consommateurs pour sonder l’industrie de l’épicerie : Le Bureau de la concurrence étudiera la hausse des prix des épiceries L’organisme de surveillance des consommateurs du Canada dit qu’il étudiera la concurrence dans l’industrie de l’épicerie et si le fait d’avoir plus de concurrents au détail pourrait repousser les hausses de prix. Mais certains experts de l’industrie disent que le problème va plus loin que le nombre de chaînes d’épicerie.

Mike von Massow, économiste alimentaire et professeur agrégé à l’Université de Guelph à Guelph, en Ontario, a déclaré qu’il aimait certaines des recommandations du rapport, telles que décourager le gaspillage alimentaire et résoudre les problèmes critiques d’insécurité alimentaire dans les communautés éloignées. Mais au sujet de l’imposition de taxes exceptionnelles sur les chaînes d’épicerie, il a dit qu’il avait quelques inquiétudes.

« En dépit de la théâtralité des audiences, il n’y a eu aucune preuve définitive d’une » cupidité « significative », a-t-il déclaré jeudi dans une interview accordée à CBC News. Si le bureau en trouve des preuves, il est ouvert à l’idée d’utiliser la fiscalité pour le décourager, mais ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît.

« Nous voyons souvent avec de nouvelles initiatives politiques qu’il y a soit des lacunes, soit que cela provoque quelque chose qui n’était pas intentionnel », a déclaré von Massow. « Cela devrait être fait très, très soigneusement. »

Le Conseil canadien du commerce de détail, qui représente les principales chaînes d’épicerie, a déclaré qu’il accueillait favorablement les recommandations du rapport. « Le rapport indique clairement que de multiples facteurs ont conduit à cet environnement inflationniste, la plupart de nature mondiale, faisant grimper les coûts des intrants dans la chaîne d’approvisionnement bien avant que ces aliments n’arrivent aux épiciers canadiens », a déclaré le conseil dans un communiqué.

« Les rôles combinés des pics de coûts pour les aliments pour animaux, le carburant et les engrais, aggravés par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les pénuries de main-d’œuvre et les événements climatiques, ont été les véritables moteurs de l’inflation des prix alimentaires », a-t-il déclaré.

« Bien que nous saluons le ton collaboratif du rapport, nous mettrons en garde contre une intervention accrue du gouvernement dans les aspects opérationnels du secteur de l’alimentation au détail. »