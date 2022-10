Ottawa devrait aider la Colombie-Britannique à créer un meilleur plan de secours contre les inondations, selon un rapport du Sénat

Un nouveau rapport du Sénat demande au gouvernement fédéral de travailler avec les gouvernements provinciaux et locaux de la Colombie-Britannique pour créer un plan de secours contre les inondations meilleur et plus complet afin de protéger la vallée du Fraser contre les inondations catastrophiques à l’avenir.

Le Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts a publié ses conclusions jeudi après avoir entendu près de deux douzaines de témoins sur les effets désastreux des inondations de novembre dernier et sur le soutien offert par la province par la suite.

“Il n’y a pas de temps pour la bureaucratie au lendemain d’inondations catastrophiques”, a écrit la sénatrice Paula Simons, vice-présidente du comité.

« Le gouvernement fédéral devrait s’assurer que ses programmes d’aide à l’agriculture et aux catastrophes disposent de ressources financières et humaines suffisantes pour soutenir rapidement les personnes, les collectivités et les entreprises ébranlées par les catastrophes naturelles.

Des précipitations record ont poussé la rivière Nooksack à Washington sur ses rives en novembre, se déversant de l’autre côté de la frontière dans la prairie Sumas d’Abbotsford. La zone inondée est un ancien lac qui a été drainé il y a environ un siècle pour créer certaines des terres agricoles les plus productives du Canada.

Des kayakistes pagayent sur la route transcanadienne 1 après les inondations à Abbotsford, en Colombie-Britannique, le mardi 16 novembre 2021. (Ben Nelms/CBC)

Au total, le rapport indique que les inondations dans la vallée du Fraser ont touché plus de 1 000 fermes, 2,5 millions de têtes de bétail et plus de 150 kilomètres carrés de terres, une superficie équivalant à près de la moitié de la taille de la ville d’Abbotsford.

Les témoins ont parlé au comité sénatorial ce printemps de plusieurs aspects de l’inondation, allant de la prévention et de la préparation à la survie et à l’intervention.

Un témoin, le professeur agrégé de l’Université de la Colombie-Britannique, Brett Gilley, a déclaré qu’Ottawa ou la province devraient envisager la “tâche politiquement difficile de… acheter des gens” et de les déplacer de la prairie de Sumas puisqu’elle est située dans une plaine inondable – une idée Abbotsford Maire Henry Braun a précédemment décrit comme n’étant pas “sur la table”.

Près de 90 % des digues ne sont pas aux normes, selon un ingénieur

Un autre témoin, l’ingénieur hydrotechnicien Monica Mannerström, a souligné une étude de 2015 selon laquelle 87% des digues du Lower Mainland étaient “dans un état moins que correct”, tandis que 71 devaient “se rompre simplement par débordement” dans le cas où d’une inondation.

Angela Foothof, de la BC Broiler Hatching Egg Producers’ Association, a déclaré qu’il était bien connu que les digues et la station de pompage de l’eau dans la prairie de Sumas avaient besoin d’améliorations majeures depuis de nombreuses années.

Le comité a déclaré que le nouveau plan d’atténuation doit remédier à l’inaction.

“[The new, recommended] Le plan devrait inclure à la fois un calendrier pour la mise à niveau des digues et la création d’un comité chargé d’examiner les mesures d’atténuation des inondations, ainsi que les stratégies de préparation et d’intervention en cas d’urgence », lit-on dans le rapport.

Laisser les factures d’infrastructure aux municipalités est une “erreur monumentale”

En termes de coût, le maire Braun a déclaré que les gouvernements municipaux n’ont pas assez d’argent pour couvrir les infrastructures d’atténuation des inondations car ils “ne reçoivent que 8 à 10 cents de chaque dollar d’impôt perçu”.

“Caractérisant le” transfert “des coûts de construction et d’entretien des infrastructures aux gouvernements municipaux comme une” erreur monumentale “, Henry Braun a fait valoir que ce transfert” doit être résolu en fournissant aux municipalités des ressources financières adéquates “, indique le rapport.

En avril, Braun faisait partie des 28 maires de la Colombie-Britannique qui ont demandé au gouvernement fédéral de verser 5 milliards de dollars en financement promis dès que possible.

Des travailleurs démantèlent un barrage Tiger le 30 novembre 2021. Le barrage a été construit sur la route 1 pour contenir les eaux de crue dans la zone inondable de Sumas Prairie à Abbotsford, en Colombie-Britannique. (Ben Nelms/CBC)

Il a déclaré que le coût estimé de la mise aux normes provinciales de trois digues s’élevait à 2,9 milliards de dollars, la plupart des fonds devant provenir du gouvernement fédéral.

À l’époque, le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, n’avait pas fourni de calendrier pour le versement de l’argent aux communautés, mais a déclaré qu’il y avait certaines complexités dans la prise de décisions concernant la priorité des dépenses d’un montant limité de financement qui impliquerait ” des décisions difficiles “. ”

Le rapport du Sénat de jeudi a également révélé que l’aide provinciale et fédérale offerte aux agriculteurs à la suite de l’inondation était utile dans “certains cas”, mais a noté que certaines personnes avaient rencontré des problèmes administratifs lorsqu’elles avaient tenté de demander le financement.

Le rapport recommande également que les gouvernements canadien et américain travaillent ensemble pour faire face au risque créé par la rivière Nooksack à Washington à l’avenir.