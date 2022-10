Ottawa devrait agir rapidement sur le fonds promis de 200 millions de dollars pour les organismes de bienfaisance dirigés par des Noirs, selon le groupe

Le gouvernement fédéral doit donner suite rapidement à sa promesse de créer un fonds d’investissement autonome pour les organismes de bienfaisance dirigés par des Noirs et les organisations communautaires, a déclaré un porte-parole d’un groupe soutenant l’idée.

Liban Abokor, coprésident du conseil d’administration de la Foundation for Black Communities, a fait ce commentaire après qu’Ottawa a franchi une nouvelle étape en jetant les bases de ce qui est censé être un fonds de dotation philanthropique de 200 millions de dollars dirigé par des Noirs.

“Bien que cette dotation de 200 millions de dollars soit certainement un engagement historique, elle doit passer de l’engagement à l’action”, a déclaré Abokor à CBC News.

Alors qu’Abokor a fait l’éloge de la proposition, il a averti qu’Ottawa ne pouvait pas se permettre de traîner les pieds.

“Il y a des organisations communautaires qui ont désespérément besoin de ressources pour affluer immédiatement”, a-t-il déclaré.

La Fondation pour les communautés noires a fait pression pour le fonds de dotation dirigé et administré par les Noirs. Lundi, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il à la recherche d’un organisme pour administrer le fonds.

Les propositions sont dues le 25 novembre. Abokor a déclaré que la fondation sera l’un des candidats.

Le gouvernement a promis le fonds dans le budget 2021. Le ministre du Logement, de la Diversité et de l’Inclusion, Ahmed Hussen, a déclaré que le gouvernement menait depuis des consultations « approfondies ». Il a déclaré qu’avec les prochaines étapes en cours, il espère annoncer le gestionnaire du fonds d’ici le printemps 2023.

Mais les organisations noires ne verront pas de financement immédiatement après la mise en place du fonds.

“On s’attend à ce qu’à la fin de la première année … vous ayez suffisamment de capacité pour commencer à percevoir le produit de l’investissement de ces 200 millions de dollars initiaux”, a déclaré Hussen lors d’une conférence de presse lundi. “Ce qui devrait ensuite aller à perpétuité aux organisations à but non lucratif et caritatives dirigées et au service des Noirs à travers le pays.”

Des inquiétudes concernant le rythme du projet de fonds de dotation sont apparues après Radio-Canada a rapporté l’année dernière qu’un programme de prêt fédéral destiné aux entrepreneurs noirs était difficile d’accès, offrait des conditions de paiement peu claires et posait des questions envahissantes aux candidats.

Après que le gouvernement a annoncé les prochaines étapes du fonds d’investissement, le caucus parlementaire noir a déclaré qu’il mènerait ses consultations prébudgétaires annuelles.

L’un des coprésidents du caucus, le député Michael Coteau, a déclaré que des idées comme le fonds de dotation ont émergé après que les Canadiens noirs aient fait pression pour de tels programmes.

“Ce sont les types d’idées qui sont venues de la communauté”, a déclaré Coteau. “Ce sont les idées que les gens ont lancées, recherchées et défendues.”

Les consultations prébudgétaires du Caucus parlementaire des Noirs sont ouvertes jusqu’au 4 novembre et les commentaires peuvent être soumis en ligne ici.

