Ottawa dépensera 2,5 G$ pour la construction de dizaines de nouveaux navires de la Garde côtière

Le gouvernement fédéral affirme que de nouveaux fonds pour construire des dizaines de petits navires pour la Garde côtière canadienne font partie d’un renouvellement de l’agence et aideront à garder les voies navigables du Canada navigables et sûres.

Jeudi, dans des annonces conjointes à Vancouver et à St. John’s, Pêches et Océans Canada et le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement ont déclaré que le gouvernement fédéral dépenserait 2,5 milliards de dollars pour que des entreprises canadiennes construisent 61 petits navires pour la Garde côtière.

CBC News diffuse en direct l’annonce de Vancouver.

Les ministères ont déclaré que les nouveaux petits navires, qui comprennent de petites embarcations, des barges et des bateaux de travail, permettront aux garde-côtes de mieux opérer dans les eaux côtières peu profondes et les lacs et rivières intérieurs où les plus gros navires ne peuvent pas aller.

« Il s’agit d’un investissement essentiel qui contribuera à moderniser la flotte de petits navires de la Garde côtière canadienne », a déclaré la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Joyce Murray.

« Nous veillons à ce que la Garde côtière canadienne dispose de l’équipement dont elle a besoin pour assurer la sécurité des Canadiens et des voies navigables du Canada, tout en créant des emplois bien rémunérés partout au pays. »

Murray a déclaré que l’investissement fournira à la Garde côtière des dizaines de types de navires différents, tels que des navires scientifiques côtiers, des bateaux d’application de la loi et des canots de recherche et de sauvetage, complétant ainsi le renouvellement de sa flotte de petits navires.

Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale du Canada, les petits chantiers navals du pays pourront soumissionner pour la construction des navires. Jusqu’à présent, les chantiers navals du Canada ont fourni 16 petits navires, 14 canots de recherche et de sauvetage et deux navires de levé et de sondage à la Garde côtière.

La Stratégie nationale de construction navale est un programme à long terme de plusieurs milliards de dollars axé sur le renouvellement des flottes de la Garde côtière et de la Marine royale canadienne.