Ottawa dépensera 1,2 M$ pour remplacer et réparer les maisons de la nation crie de James Smith après des coups de couteau de masse

Le gouvernement fédéral doit dépenser 1,2 million de dollars pour réparer et remplacer les maisons endommagées lors d’un attentat à l’arme blanche en Saskatchewan il y a près de trois mois.

Les maisons sont devenues des scènes de crime après que 11 personnes sont mortes et 18 ont été blessées dans la nation crie de James Smith et dans le village voisin de Weldon lors des attaques du 4 septembre.

Myles Sanderson, le suspect de 32 ans dans les attaques, est décédé plus tard en garde à vue.

Les réparations devraient être effectuées le mois prochain

Services aux Autochtones Canada a déclaré que 750 000 $ seront utilisés pour le remplacement, les réparations et la restauration des maisons endommagées lors du massacre. Les réparations devraient être terminées d’ici la mi-décembre, a indiqué le département dans un e-mail.

Le chef Wally Burns a déclaré que quatre des maisons touchées ne peuvent pas être réparées. Une partie du financement sera utilisée pour remplacer des maisons prêtes à emménager, a-t-il dit, mais il faudra un certain temps avant qu’elles ne soient habitables.

“Le logement est là”, a déclaré Burns lundi lors d’une conférence de presse sur la Première Nation. “Le passage d’ici à là-bas, ça prend beaucoup de temps.”

De gauche à droite, Robert Head, chef de la bande de Peter Chapman, Wally Burns, chef de la nation crie de James Smith, et le premier ministre Justin Trudeau se tiennent devant la tombe de l’une des victimes de l’attaque à l’arme blanche à la nation crie de James Smith lundi. (Heywood Yu/La Presse Canadienne)

Services aux Autochtones Canada a déclaré que 16 maisons avaient été nettoyées pour un coût prévu de 203 000 $. Cela couvre le nettoyage de 14 maisons sur la réserve, une à Weldon et une à Wakaw.

Un montant supplémentaire de 200 000 $ a été fourni pour remplacer les meubles et 40 000 $ ont été mis de côté pour un coordonnateur du logement.

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a déclaré que le gouvernement soutiendrait les familles qui attendent toujours de rentrer chez elles.

“Construire une maison ne peut pas se faire du jour au lendemain, malheureusement”, a-t-elle déclaré lundi.

Le PM annonce des fonds pour un centre de bien-être

Le premier ministre Justin Trudeau a visité lundi la Première Nation d’environ 1 900 personnes, située à environ 170 kilomètres au nord-est de Saskatoon, et a annoncé plus de 40 millions de dollars au cours des six prochaines années pour construire un centre de bien-être et réaffecter un pavillon. Il a également annoncé le financement de projets de sécurité communautaires et de traitements pour la toxicomanie.

Depuis la tragédie, les dirigeants autochtones ont parlé du lien entre le logement et la santé.

Burns a déclaré lundi que la pandémie de COVID-19 avait aggravé le surpeuplement des logements sur la Première Nation. Combiné avec le déchaînement de coups de couteau, cela a laissé beaucoup de gens anxieux, a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas sain”, a-t-il dit.