Ottawa demande aux entreprises de télécommunications de renforcer les réseaux après la panne de Rogers

Le ministre canadien de l’Industrie a déclaré qu’il appelait Rogers et d’autres entreprises de télécommunications à proposer un plan pour renforcer la résilience des réseaux cellulaires et Internet du Canada après que la panne massive de vendredi a laissé des millions de personnes hors ligne et affecté certains services essentiels.

Lundi, François-Philippe Champagne a convoqué une réunion des PDG des télécommunications – dont Tony Staffieri de Rogers – pour discuter des moyens de prévenir des interruptions de service similaires à l’avenir.

“Je voulais m’assurer qu’ils comprennent clairement comment les Canadiens trouvent la situation inacceptable et qu’ils doivent prendre des mesures initiales immédiates pour améliorer la résilience de notre réseau au Canada”, a-t-il déclaré.

Rogers n’a pas encore expliqué en détail ce qui a causé la panne. Staffieri a publié samedi une déclaration accusant une défaillance du système réseau suite à une mise à jour de maintenance. Il n’a pas donné plus de détails.

Champagne a déclaré que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) ouvrira une enquête sur la panne. Dans une déclaration publiée à CBC, l’organisme indépendant n’a pas confirmé son intention d’enquêter.

Champagne a déclaré qu’entre-temps, il souhaitait voir les entreprises proposer un plan dans les 60 jours pour atténuer l’impact des futures pannes sur les consommateurs.

Un panneau sur le tableau de menu du service au volant d’un restaurant McDonald’s avertit les clients qu’ils devront payer en espèces le 8 juillet 2022 à Newcastle, en Ontario. (Doug Ives/La Presse Canadienne)

Ce plan, a-t-il dit, devrait garantir que les entreprises de télécommunications offrent une assistance mutuelle pendant les pannes et qu’aucun client ne soit laissé sans accès au service 911. Champagne a déclaré qu’il demandait également aux entreprises de proposer un “protocole de communication” pour tenir les Canadiens informés lors de telles pannes.

Champagne a déclaré qu’un tel plan ne serait qu’un “premier pas”. Lorsqu’on lui a demandé si de nouvelles réglementations ou règles visant à protéger les consommateurs étaient à l’horizon, il n’a pas précisé.

L’opposition demande une commission d’enquête

Le député conservateur Gérard Deltell, porte-parole du parti en matière d’innovation, de science et d’industrie, a déclaré que les conservateurs seraient ouverts à des changements de politique, mais aimeraient d’abord savoir ce qui a causé la panne.

« Cela signifie-t-il, vous savez, une toute nouvelle loi pour y remédier ? Je ne suis pas tout à fait sûr, mais nous sommes ouverts à la discussion à ce sujet », a déclaré Deltell.

Pour l’instant, les conservateurs demandent au comité parlementaire de l’industrie et de la technologie d’examiner la panne.

“D’abord et avant tout, nous devons comprendre pourquoi cela s’est produit”, a déclaré Deltell.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré que son parti soutiendrait une enquête parlementaire. Il est allé plus loin que ses homologues conservateurs en demandant au gouvernement d’adopter de nouveaux règlements et de démanteler les grandes entreprises de télécommunications comme Rogers pour favoriser une plus grande concurrence.

“Il ne fait aucun doute que le gouvernement fédéral a le pouvoir de réglementer correctement le secteur des télécommunications dans ce pays et devrait le faire, tout comme nous avons des normes concernant la qualité des aliments, la qualité et les directives de sécurité”, a-t-il déclaré.

Les experts appellent à une meilleure protection des consommateurs

Un recours collectif a été lancé au Québec lundi alléguant que Rogers avait enfreint les lois provinciales sur la protection des consommateurs.

La société a déclaré vendredi qu’elle “créditerait de manière proactive tous les clients”, mais n’a pas fourni plus de détails.

Mais le libellé des contrats des clients de Rogers impose des limites strictes à sa responsabilité, a déclaré Marina Pavlović, une juriste de l’Université d’Ottawa spécialisée dans les télécommunications.

“Leur contrat dit en fait qu’ils ne garantissent pas un service ininterrompu et il y a une longue clause qui dure environ une page qui parle de leur limitation de responsabilité”, a déclaré Pavlović, ajoutant que Rogers n’est pas unique à cet égard.

REGARDER: Un groupe de consommateurs demande au chien de garde des télécommunications une enquête sur la panne de Rogers

Un groupe de consommateurs demande au chien de garde des télécommunications une enquête sur la panne de Rogers John Lawford, directeur exécutif du Centre pour la défense de l’intérêt public, a demandé au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de mener une enquête sur la panne nationale de Rogers et d’établir de nouvelles règles pour tous les fournisseurs de télécommunications.

Pavlović a déclaré que de nouvelles réglementations et une nouvelle surveillance aideraient à protéger les consommateurs, mais que le CRTC pourrait prendre un certain temps pour promulguer et appliquer de nouvelles règles.

Fenwick McKelvey, professeur adjoint de politique des technologies de l’information et des communications à l’Université Concordia à Montréal, a déclaré que la panne de vendredi mettra davantage de pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il promulgue de nouvelles réglementations.

“Il y a un changement important en cours où nous avions l’habitude de considérer Internet ou les services de téléphonie mobile comme un luxe, et maintenant je pense qu’ils sont un bien essentiel”, a-t-il déclaré.