Ottawa demande 359 509 $ supplémentaires pour un projet de service d’égout unitaire – Shaw Local

La ville d’Ottawa espère recevoir 359 509 $ supplémentaires pour des travaux d’égouts unitaires dans le cadre du programme de subventions globales pour le développement communautaire après que davantage d’argent ait été mis à disposition.

Kevin Coleman, vice-président du North Central Illinois Council of Government, a déclaré mardi au conseil municipal d’Ottawa lors d’une audience publique qu’Ottawa avait déjà engagé 237 215 $ dans le projet, mais ne serait pas en mesure de couvrir les 359 509 $ restants après l’offre la plus basse pour le projet. est venu plus que le budget.

“Il y avait 15 millions de dollars disponibles pour ce programme de subventions en 2020 et le montant maximum que nous pouvions obtenir était de 550 000 dollars”, a déclaré Coleman. “Le CDBG a vu cela avec l’augmentation des prix à cause de COVID-19 et tout ce qu’ils ont mis à la disposition des communautés 100 000 $ supplémentaires.”

Coleman a déclaré que le projet consiste à installer des entrées et des égouts d’égout pluvial de 12, 15, 18 et 25 pouces, des grilles et des trous d’homme, à installer des tuyaux de sortie, des trottoirs et à restaurer.

Les services d’égouts unitaires existants seront utilisés comme système d’égouts sanitaires et tout le débit sera dirigé vers l’usine de traitement des eaux usées pour traitement avant rejet.

Le programme de subventions globales pour le développement communautaire vise à bénéficier aux zones dont la population est à 51 % à revenu faible à modéré.