Ottawa confirme qu’il paiera pour l’étude de faisabilité de la recherche de sites d’enfouissement pour les restes de femmes

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

Le gouvernement fédéral a confirmé qu’il couvrira le coût d’une étude de faisabilité pour une éventuelle recherche d’un site d’enfouissement près de Winnipeg qui contiendrait les restes de deux policières des Premières Nations qui auraient été tuées par le même homme.

Marc Miller, ministre canadien des Relations Couronne-Autochtones, a déclaré jeudi que le gouvernement fédéral avait confirmé cet accord mercredi avec Cathy Merrick, grand chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba.

Merrick avait déjà a annoncé l’accord elle-même ce jour-là, affirmant qu’un anthropologue local mènerait l’étude avec des membres du service de police de Winnipeg, des membres de la Première Nation de Long Plain – dont les femmes tuées étaient également membres – et un membre de l’Assemblée des chefs du Manitoba.

Miller a déclaré que l’étude de faisabilité sur la recherche potentielle de la décharge de Prairie Green au nord de Winnipeg « préparera le terrain pour les prochaines conversations que nous aurons avec les familles, avant tout, dans la recherche de la fermeture ».

“C’est un site plein de complexités et nous sommes heureux de déployer les ressources que le gouvernement fédéral peut”, a-t-il déclaré après la période des questions à Ottawa.

Miller avait précédemment promis un soutien quelconque, mais s’était abstenu de s’engager spécifiquement dans des fonds fédéraux pour couvrir les coûts d’une recherche, tandis que le premier ministre Justin Trudeau avait suggéré que des fonds fédéraux pourraient arriver.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a déclaré que les opérations à la décharge de Prairie Green avaient été interrompues la semaine dernière, ce qui signifie que rien de nouveau n’est arrivé sur le site.

Les restes d’une seule victime retrouvés

L’étude sera la première étape pour déterminer ce qui se passera à la décharge de Prairie Green, qui, selon la police, détient les restes de Marcedes Myran et Morgan Harris, deux des quatre victimes du tueur en série présumé Jeremy Skibicki.

Skibicki est accusé de meurtre au premier degré dans la mort de ces femmes et dans la mort de Rebecca Contois et d’une femme non identifiée que des membres de la communauté autochtone ont nommée Mashkode Bizhiki’ikwe, ou Buffalo Woman.

L’avocat de Skibicki a déclaré que son client avait l’intention de plaider non coupable des quatre chefs d’accusation.

Les restes partiels de Contois ont été localisés en juin au site d’enfouissement de Brady Road, dans le sud de Winnipeg. La police a déclaré qu’elle ne savait pas où se trouvaient les restes de Buffalo Woman.

Une vue aérienne de la décharge de Prairie Green dans la municipalité rurale de Rosser au Manitoba. (Trevor Brine/CBC)

Et bien qu’ils pensent que les restes de Myran et Harris se trouvent à Prairie Green, la police a déclaré qu’il ne serait pas possible de les rechercher là-bas.

Cette décision a laissé des familles comme celle d’Elle Harris, la fille de Morgan Harris, incapables de pleurer correctement leur perte.

Elle Harris, 18 ans, est l’une des filles de Morgan Harris, qui, selon la police, était l’une des quatre femmes tuées par Jeremy Skibicki. Elle veut que la décharge censée contenir les restes de sa mère soit fouillée. (Fernand Detillieux/Radio-Canada)

“Nous voulons tous avoir des funérailles. Nous voulons la fermeture, ce que nous ne pouvons pas obtenir car personne ne les cherche”, a déclaré le jeune homme de 18 ans lors d’un rassemblement jeudi devant l’hôtel de ville, où des manifestants ont appelé à la recherche des deux Décharges de Prairie Green et de Brady Road.

Alors que la fille de Harris a dit qu’elle était heureuse de voir un soutien pour l’étude de faisabilité, elle n’est pas convaincue qu’une recherche aura lieu.

“Ils disent qu’ils s’en soucient, mais ils ne s’en soucient pas. Parce que s’ils s’en souciaient, nous n’aurions pas à venir à ces rassemblements. Nous n’aurions pas à protester pour retrouver le corps de notre mère”, a-t-elle déclaré.

Prochaines étapes

Miller a déclaré que le gouvernement fédéral prévoyait de travailler avec le service de police de Winnipeg, la province du Manitoba et le bureau du maire de Winnipeg pour assurer une approche coordonnée face à “ce qui est une situation très, très difficile”.

“Nous ne voulons pas nous trébucher les uns sur les autres. Nous voulons nous assurer que nous le faisons d’une manière sensible aux besoins des familles”, a-t-il déclaré.

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, a déclaré qu’il était en contact régulier avec le grand chef Merrick, qui, selon lui, dirigeait les conversations sur la recherche potentielle d’un site d’enfouissement avec la chef de la Première nation de Long Plain, Kyra Wilson.

Un comité formé pour guider ces discussions devait se réunir plus tard jeudi, a-t-il déclaré lors d’une pause d’une réunion du conseil à l’hôtel de ville.

Gillingham a déclaré que l’ampleur, le calendrier et le coût d’une recherche potentielle n’ont pas encore été déterminés et qu’une décision n’a pas encore été prise quant à savoir si l’étude inclura la décharge de Brady Road de la ville.

Si ce site finit par être fouillé, Gillingham a déclaré qu’il avait communiqué qu’il souhaitait trouver un moyen d’isoler les zones en question et de continuer à utiliser les parties de la décharge qui ne sont pas nécessaires pour la recherche.

Les manifestants ont appelé à une fouille des décharges de Prairie Green et de Brady Road lors d’un rassemblement devant l’hôtel de ville de Winnipeg jeudi. (Bartley Kives/CBC)

Miller a déclaré que l’étude de faisabilité culturellement sensible déterminera quelles ressources sont disponibles par l’intermédiaire de la police, de la province et du gouvernement fédéral et “pour voir quelles ressources sont nécessaires pour récupérer les corps”.

La mise à jour intervient après que les dirigeants des Premières Nations du Manitoba et les groupes autochtones ont envoyé une lettre plus tôt cette semaine demandant au gouvernement fédéral de financer leur recherche de décharge et d’appeler les Nations Unies pour obtenir de l’aide.

Une assistance est disponible pour toute personne concernée par les détails de cette affaire. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter les services de conseil, de soutien et d’aînés Medicine Bear de Ka Ni Kanichihk au 204-594-6500, ext. 102 ou 104, (à Winnipeg) ou 1-888-953-5264 (à l’extérieur de Winnipeg).

Un soutien est également disponible via l’unité de liaison des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées de Manitoba Keewatinowi Okimakanak au 1-800-442-0488 ou 204-677-1648.