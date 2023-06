Ottawa condamne le recours à la peine de mort par l’Iran et sanctionne sept juges iraniens

Le Canada a imposé lundi des sanctions à sept juges iraniens, invoquant des violations des droits humains dans le système judiciaire iranien.

« En tant qu’institution étroitement liée au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et au ministère du renseignement, les tribunaux révolutionnaires sont connus pour prononcer des condamnations à mort et des peines de prison sévères à la suite de procès fictifs et sur la base de preuves recueillies sous la torture », un communiqué de presse d’Affaires mondiales Canada indique.

« Le Canada s’oppose sans équivoque à l’utilisation de la peine de mort dans tous les cas, partout. C’est une forme de châtiment incompatible avec les droits de la personne et la dignité humaine. Nous continuerons de faire pression sur le régime iranien pour qu’il réponde aux griefs légitimes de son peuple.

Les personnes sanctionnées ne peuvent pas faire des affaires au Canada ou avec des Canadiens. Leurs avoirs au Canada ont été gelés et ils sont interdits de territoire.

« Il y a plus de six mois, le peuple iranien a exigé le changement. Il a lancé un appel qui a été entendu dans le monde entier et a demandé au régime iranien de respecter ses droits humains et sa liberté », a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, dans le communiqué.

« Pourtant, le régime n’a pas encore réagi et, à la place, augmente son recours à l’exécution, à la répression et à l’intimidation. Le Canada continuera de soutenir le peuple iranien et nous utiliserons les outils à notre disposition pour répondre aux actions flagrantes de l’Iran.

Nous imposons des sanctions à 7 responsables iraniens pour leur rôle dans les tribunaux révolutionnaires, qui sont connus pour avoir prononcé des peines de mort, des peines de prison sévères et suivi des procès fictifs basés sur des preuves recueillies sous la torture. Le Canada soutiendra toujours le peuple iranien. —@melaniejoly

Le Canada a maintenant sanctionné 163 individus et 192 entités iraniens. Bien qu’Ottawa ait sanctionné le CGRI, il a résisté aux appels visant à qualifier le CGRI de groupe terroriste. La branche Qods Force du CGRI est officiellement répertorié comme une entité terroriste.

Le Canada n’entretient pas de relations diplomatiques avec l’Iran depuis 2012, lorsque le gouvernement Harper a expulsé des diplomates iraniens du Canada et fermé l’ambassade du Canada à Téhéran.

La GRC rapporté le mois dernier que 78 838 $ d’actifs ont été gelés au Canada en vertu des sanctions imposées par le gouvernement contre l’Iran.

Les juges sanctionnés lundi sont :