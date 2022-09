Ottawa condamne la mort de Mahsa Amini et la répression de l’État contre les manifestations en Iran

Le ministre des Affaires étrangères du Canada condamne la mort de Mahsa Amini alors qu’elle était détenue par la police iranienne et la répression de l’État qui a suivi contre les manifestations civiles.

“Sa mort est le résultat direct du harcèlement et de la répression systémiques et continus des femmes par l’Iran”, a déclaré Mélanie Joly dans un communiqué publié vendredi.

Amini, 22 ans, est décédée la semaine dernière après son arrestation par la police des mœurs iranienne pour “tenue inappropriée” après avoir prétendument porté un hijab de manière inappropriée. Sa mort a déclenché un flot national de protestations contre les droits de l’homme, la sécurité et une économie sous le choc des sanctions internationales.

REGARDER | Les manifestants en Iran descendent dans la rue

Les manifestants en Iran descendent dans la rue Des villes iraniennes comme Téhéran et Sardasht ont vu des foules de manifestants courir dans les rues et allumer des incendies en réponse à la mort de Mahsa Amini alors qu’elle était en garde à vue, après avoir été arrêtée pour “tenue inappropriée”.

Les femmes ont joué un rôle de premier plan dans les manifestations. Certains ont publiquement brûlé leurs voiles et coupé leurs cheveux dans un défi direct aux chefs religieux.

Au moins neuf personnes sont mortes dans des affrontements entre les forces de sécurité iraniennes et des manifestants, selon un rapport de l’Associated Press. Un présentateur de la télévision d’État iranienne a suggéré jeudi que le nombre de morts dans les manifestations de masse pourrait atteindre 17, mais il n’a pas précisé comment il avait atteint ce chiffre.

“Nous appelons l’Iran à cesser d’aggraver les tensions et à s’abstenir de commettre de nouveaux actes de violence contre sa propre population”, indique le communiqué de Joly. “Nous exhortons l’Iran à répondre de manière significative aux griefs de tous ses citoyens sans discrimination et à protéger leur droit à manifester pacifiquement.”

Une moto de police brûle lors d’une manifestation contre la mort de Mahsa Amini à Téhéran, en Iran, le 19 septembre 2022. (Agence de presse de l’Asie de l’Ouest/Reuters)

Plus tôt cette semaine, Joly a déclaré qu’Ottawa suivait de près les manifestations et a appelé à “une enquête complète et complète sur les actions du régime” en relation avec la mort d’Amini.

D’autres gouvernements occidentaux, comme les États-Unis et la France, ont condamné la mort d’Amini plus tôt cette semaine.

“Mahsa Amini devrait être en vie aujourd’hui”, a déclaré mardi le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken. “Nous appelons le gouvernement iranien à mettre fin à sa persécution systémique des femmes et à autoriser les manifestations pacifiques.”

La chef adjointe conservatrice Melissa Lantsman a critiqué la déclaration de Joly, affirmant que la réponse du Canada à l’Iran “nécessite plus que des mots”.

« Le Canada devrait considérer les innombrables cas de brutalité contre les femmes iraniennes et la violente répression des libertés et droits fondamentaux de la personne comme un appel à enfin lister [Iran’s Revolutionary Guard] en tant qu’organisation terroriste”, a déclaré Lantsman dans un communiqué de presse.

Jeudi, les autorités iraniennes ont averti que les protestations contre la mort d’Amini auraient des conséquences. Les Gardiens de la révolution ont appelé la justice à poursuivre « ceux qui répandent de fausses nouvelles et rumeurs » dans le but apparent d’étouffer les manifestations.