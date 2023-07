Ottawa complète le fonds pour les groupes humanitaires alors que les catastrophes climatiques font des ravages

Le gouvernement fédéral réserve 82 millions de dollars sur trois ans pour compléter un fonds destiné aux groupes humanitaires qui répondent aux catastrophes liées au climat.

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a déclaré que le gouvernement comptait sur le travail des organisations non gouvernementales qui fournissent une aide humanitaire dans les situations d’urgence liées au climat.

Le gouvernement affirme que les 82 millions de dollars supplémentaires serviront à aider des organisations telles que la Croix-Rouge, l’Armée du Salut et l’Ambulance Saint-Jean à recruter et à former du personnel, à acheter des fournitures et à couvrir d’autres besoins opérationnels.

Le fonds a été créé pendant la pandémie pour les organisations non gouvernementales impliquées dans les efforts d’intervention canadiens.

« C’est un rappel brutal que la fréquence et la gravité des catastrophes liées au climat augmentent chaque année », a déclaré Blair. « Les organisations humanitaires présentes ici aujourd’hui jouent un rôle clé dans cette réponse. »

Cela reflète également un changement dans la façon dont les organisations humanitaires non gouvernementales opèrent au Canada, a déclaré le président-directeur général de la Croix-Rouge canadienne, Conrad Sauvé.

« Quand je regarde en arrière il y a dix ans, le travail de la Croix-Rouge canadienne en réponse aux catastrophes et aux urgences à grande échelle était en grande partie à l’étranger », a-t-il déclaré.

« Les grands événements au Canada étaient considérés comme l’exception… Puis les choses ont rapidement changé. »

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, affirme que les organisations humanitaires «jouent un rôle clé» dans la réponse aux catastrophes liées au climat. (La Presse canadienne)

Sauvé a déclaré que la grande majorité des opérations de la Croix-Rouge canadienne sont désormais nationales – réponses aux inondations, incendies et autres catastrophes d’un océan à l’autre.

Au cours des derniers mois, on a demandé à la Croix-Rouge d’administrer des programmes offrant des paiements en espèces aux Néo-Écossais et aux habitants de l’Île-du-Prince-Édouard touchés par feux de forêt et tempête post-tropicale Fiona .

Sauvé a déclaré que son organisation est ouverte à de telles demandes d’aide, qui ont commencé avec le Incendies de forêt à Fort McMurray en 2016 .

Blair a déclaré que cette année a déjà été la pire pour les incendies de forêt dans l’histoire enregistrée du Canada. Environ 900 incendies brûlent actuellement et une zone à peu près de la taille de Terre-Neuve a été consommée jusqu’à présent cette année.

D’autres pays, comme l’Allemagne, maintiennent des agences fédérales de volontaires pour aider à la réponse aux catastrophes.

Blair n’a pas exclu la création d’un programme similaire, mais a déclaré que les organisations éligibles à ce financement pourraient être mieux adaptées pour remplir ce rôle.

« Nous examinons ce que tout le monde fait en réponse, car nous avons constaté à l’échelle mondiale une augmentation de la fréquence et de la gravité de ces événements », a-t-il déclaré.

« Mais il est également important, je pense, d’examiner très attentivement le contexte canadien et d’examiner les organisations qui existent déjà dans ce pays, et comment nous pouvons renforcer les capacités au sein de celles-ci. »