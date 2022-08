Ottawa Community Thrift organise un dîner et une collecte de fonds tie dye – Shaw Local

Ottawa Community Thrift organise Thrift Shop Shindig, une collecte de fonds avec souper et cravate, pour l’aider dans sa mission communautaire ainsi que son déménagement inattendu dans un nouvel emplacement à 17 h 30 le jeudi 25 août.

L’événement aura lieu au 226 W. Madison St.

Le magasin accueillera de la musique en direct, un dîner, des prix de présence, des boissons et des desserts, une station de teinture par nœuds et des animaux en ballon gratuits.

La propriétaire, Leslie Mulderink, a déclaré que la mission du magasin était d’aider les plus vulnérables de la communauté tout en accueillant et en soutenant les artistes locaux. La poursuite de la croissance du magasin contribuera à élargir son programme de bons et à offrir davantage d’ateliers communautaires.

Le dîner peut être acheté avec un don de 10 $ et aura un choix d’enchiladas au fromage, de sandwichs au porc effiloché barbecue, de sandwichs au poulet Buffalo ou de tacos au bœuf effiloché et un choix d’accompagnement, riz espagnol, salade de pâtes ou salade de pommes de terre.

Mulderink a déclaré que des prix de présence ont également été offerts par The Roxy, Alfano’s, Tire Tracks USA et certains artistes locaux qui ont offert des œuvres d’art originales.

Le ramassage en bordure de rue pour le dîner est disponible en appelant le 815-640-0763.

L’emplacement de la rue Madison restera ouvert jusqu’à ce que Ottawa Community Thrift soit prêt à déménager dans un nouvel emplacement au 1022, rue La Salle.