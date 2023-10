Ottawa commencera à évacuer les Canadiens d’Israël dans les prochains jours, selon le ministre

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que le gouvernement fédéral évacuerait par avion les Canadiens d’Israël alors que la guerre entre le pays et le Hamas fait rage.

Les militants du Hamas ont lancé des attaques contre des villes israéliennes proches de la bande de Gaza au cours du week-end, tuant des centaines de personnes et en enlevant des dizaines. Les militants ont continué de lancer des roquettes depuis Gaza. En réponse, Israël a déclaré la guerre au Hamas et a mené une série de frappes aériennes sur Gaza. On estime que 1 900 personnes sont mortes des deux côtés.

Dans un communiqué publié sur X, anciennement Twitter, Joly a déclaré que des avions militaires commenceraient des vols d’évacuation de Tel Aviv « dans les prochains jours ». Les vols seront disponibles pour les citoyens canadiens, les résidents permanents et leurs familles immédiates.

Mon message aux Canadiens en Israël, en Cisjordanie et à Gaza : pic.twitter.com/lbUxpVr66i —@melaniejoly

Le gouvernement étudie d’autres options pour aider ceux qui ne peuvent pas atteindre l’aéroport de Tel Aviv, a déclaré Joly. Plus de détails devraient être annoncés demain.

Le gouvernement fédéral réfléchit à des plans pour faire sortir les Canadiens du pays par voie maritime et terrestre, ont indiqué des sources à Radio-Canada plus tôt mardi. La nouvelle d’un éventuel pont aérien a été rapportée pour la première fois par Le Toronto Star .

Affaires mondiales Canada (AMC) a déclaré mardi que plus de 3 200 Canadiens en Israël et près de 500 à Gaza et en Cisjordanie se sont inscrits auprès du ministère.

Le ministère a également déclaré qu’il était au courant d’informations selon lesquelles un Canadien serait mort et trois autres auraient disparu lors des attaques. Mardi, le député de Vancouver, Taleeb Noormohamed, a déclaré qu’un homme de sa circonscription avait été tué. GAC a déclaré qu’il était également au courant des informations faisant état d’un deuxième décès.

Des politiciens canadiens de tous bords politiques se sont rassemblés lundi lors de rassemblements de solidarité en soutien à Israël.

À Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau et le chef conservateur Pierre Poilievre ont assisté à un rassemblement en faveur d’Israël.

Le premier ministre Justin Trudeau et le chef conservateur Pierre Poilievre écoutent lundi des discours lors d’un rassemblement de soutien à Israël au Centre communautaire juif Soloway à Ottawa. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

« Le Canada condamne sans équivoque et dans les termes les plus fermes possibles ces attaques terroristes perpétrées par le Hamas. Nous sommes aux côtés d’Israël et réaffirmons notre soutien au droit d’Israël de se défendre conformément au droit international », a déclaré Trudeau lundi soir.

Trudeau s’est dit horrifié par l’attaque du Hamas contre un concert en plein air et par les informations faisant état d’enlèvements et d’attaques à l’arme à feu visant des civils. Le Hamas affirme détenir encore environ 130 otages israéliens.

« Ces actes sont écoeurants et totalement inimaginables. Nous exigeons la libération des otages et insistons pour qu’ils soient traités conformément au droit international », a déclaré Trudeau dans un mélange d’anglais et de français.

Dans les villes canadiennes, comme dans de nombreux autres pays, des rassemblements ont eu lieu ce week-end pour exprimer leur soutien à un État palestinien indépendant. Certains participants au rassemblement ont désavoué le Hamas, tandis que d’autres ont refusé de condamner ses actions.

REGARDER | Justin Trudeau s’adresse à un rassemblement pro-israélien : Trudeau prend la parole lors d’un événement de solidarité avec Israël Vidéo en vedetteLe premier ministre Justin Trudeau prononce un discours lors d’un événement dans la région d’Ottawa conçu pour montrer sa solidarité avec les Israéliens dans le contexte d’une guerre en cours entre Israël et le Hamas.

Trudeau a mentionné ces rassemblements dans son discours de lundi.

« Permettez-moi d’être très clair. Les terroristes du Hamas ne sont pas une résistance. Ce ne sont pas des combattants de la liberté, ce sont des terroristes. Et personne au Canada ne devrait les soutenir, et encore moins les célébrer », a-t-il déclaré.

Poilievre a également pris la parole lors de l’événement lundi, exprimant son soutien à Israël et condamnant le Hamas.

« Le carnage incroyable que ce culte terroriste de la mort a déclenché au cours des dernières 72 heures serait déjà assez grave, sans le plaisir apparent et la fierté sadique avec lesquels il a été mené », a déclaré Poilievre.

REGARDER | Discours de Pierre Poilievre lors d’un rassemblement de solidarité pro-israélien : Le chef conservateur Pierre Poilievre s’adresse à un rassemblement pro-israélien Vidéo en vedetteLe chef conservateur Pierre Poilievre s’exprime lors d’un rassemblement à Ottawa pour exprimer sa solidarité avec les Israéliens alors que le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit après un week-end de violence.

« Le Hamas ne parle pas au nom du peuple palestinien, il ne parle pas au nom des musulmans et il ne parle certainement pas au nom des Canadiens. Et c’est pourquoi je condamne sans réserve tous ceux qui ont pris part aux célébrations dégoûtantes que nous avons vues dans nos rues. «

Poilievre a également axé une partie de son discours de lundi sur l’implication possible de l’Iran, en particulier des Gardiens de la révolution islamique (CGRI). L’Iran est depuis longtemps l’un des alliés les plus importants du Hamas.

Le leader conservateur s’est demandé comment le Hamas avait pu s’armer et s’organiser au point de pouvoir exécuter des attaques à grande échelle ce week-end.

REGARDER | Les ministres des Affaires étrangères discutent des combats en cours entre Israël et le Hamas : Le Canada se concentre sur les efforts visant à désamorcer le conflit entre Israël et le Hamas, selon le ministre Vidéo en vedette« Nous soutenons le droit d’Israël à se défendre conformément au droit international. Les otages doivent être libérés et, bien sûr, les civils doivent être protégés», a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. « Ma priorité est de protéger les Canadiens et aussi de travailler diplomatiquement pour tenter de trouver une solution de désescalade. »

« Il est clair pour moi que le régime iranien est le plus grand acteur du mal et du terrorisme sur la scène mondiale, et nous devons travailler jour et nuit pour vaincre ce régime », a déclaré Poilievre. L’Iran nie avoir joué un quelconque rôle dans l’orchestration des attaques.

Poilievre a demandé au gouvernement fédéral de désigner le CGRI comme entité criminelle. Le gouvernement a imposé des restrictions de voyage aux échelons supérieurs du CGRI, mais l’ancien ministre de la Justice David Lametti a qualifié une désignation en vertu du Code criminel d’« instrument contondant ».

Mon message à Toronto ce soir : le soutien du Canada à Israël est inébranlable et nous sommes aux côtés de ceux qui pleurent la perte de tant de vies à la suite des attaques terroristes barbares du Hamas. pic.twitter.com/LaMluDZsn7 —@cafreeland

À Toronto, plusieurs autres politiciens fédéraux se sont joints à un rassemblement pro-israélien, dont la vice-première ministre Chrystia Freeland. Elle a souligné le large éventail de politiciens présents, notamment des députés, la mairesse de Toronto, Olivia Chow, et le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford.

« Mais ce soir, nous sommes ici en tant que Canadiens », a déclaré Freeland.

« Il est très important pour nous de reconnaître à quel point les événements que nous sommes ici pour reconnaître sont graves et terribles, et pour nous de parler en tant que Canadiens, d’une seule voix au monde. »

Accès consulaire

Poilievre a également déclaré que les Canadiens bloqués dans la zone de conflit doivent recevoir des services consulaires de haute qualité.

Au cours du week-end, une certaine controverse a éclaté quant à savoir si les Canadiens de la région avaient accès à l’ambassade du Canada à Tel Aviv. Des personnes ont déclaré avoir été redirigées vers des lignes d’assistance téléphonique ou informées que l’ambassade était fermée ou qu’elle travaillait pendant les heures de vacances, selon La Presse Canadienne.

S’adressant à CBC Pouvoir et politiquela ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a déclaré que l’ambassade avait fonctionné pendant le long week-end de Thanksgiving.

Lundi, un groupe de puissantes nations occidentales, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et l’Italie, ont publié une déclaration exprimant « un soutien ferme et uni » à Israël et une « condamnation sans équivoque du Hamas ». La déclaration a été organisée sous la bannière du groupement international informel « Quint ».

Un responsable canadien s’exprimant sous couvert d’anonymat a déclaré que le Canada n’avait pas été invité à se joindre à la déclaration, mais a minimisé l’importance de son inclusion, soulignant que les déclarations canadiennes étaient en phase avec celles de ses alliés internationaux.

Dans un communiqué, le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a déclaré que le président américain Joe Biden « avait organisé un appel avec les dirigeants européens au format Quint, que nous utilisons régulièrement pour des consultations, et que nous continuons également à nous coordonner étroitement avec nos alliés canadiens ».

Quelles questions vous posez-vous sur le conflit ? Envoyez un courriel à [email protected].