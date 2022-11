Ottawa commémorera le discours de Mark Twain au coin des rues Jefferson et Columbus – Shaw Local

La First United Methodist Church, au coin des rues Jefferson et Columbus à Ottawa, abrite non seulement l’une des plus anciennes congrégations du comté de La Salle, mais c’est aussi le lieu historique d’une conférence donnée par Mark Twain.

La Commission de préservation historique d’Ottawa s’est réunie à l’église jeudi après-midi pour discuter du meilleur emplacement pour un storyboard qui dépeint le discours de Twain en 1869.

Une photo de Mark Twain prise au moment de la conférence. (photo ajoutée)

La membre de la Commission, Lorraine McCallister, a déclaré que Twain était l’un des 10 conférenciers organisés en 1869 par le YMCA d’Ottawa nouvellement fondé, qui avait un conseil d’administration composé de tous les ministres des églises de la ville.

“C’était une nouvelle entité à Ottawa et ils avaient une salle de lecture au centre-ville, un endroit pour les jeunes hommes en particulier”, a déclaré McCallister. « Ce n’était pas pour le sport ou l’exercice. C’était pour améliorer leur esprit et les sortir de la rue.

À partir de la fin de 1868 jusqu’au printemps suivant, le groupe a organisé des conférences. Twain était le quatrième conférencier le 13 janvier 1869.

Twain a parlé d’un voyage qu’il avait fait sur un navire appelé le Quaker City.

“Il avait été envoyé en voyage par un journal appelé l’Alta California”, a déclaré McCallister. “Ils l’avaient envoyé aux îles Sandwich, ce qui est maintenant Hawaï, et il a écrit des articles qu’ils ont publiés dans les journaux.”

Ses articles publiés dans l’Alta California constituaient une grande partie de ce dont il parlait lors de sa tournée de conférences.

McCallister a déclaré que Twain était en tournée de conférences dans le cadre d’un effort pour prouver qu’il n’était pas un voyou à la famille de sa future épouse. Twain a épousé Olivia Langdon en 1870.

“Sa conférence ici était différente de la plupart des autres conférences parce que les autres parlaient de sujets très sérieux”, a déclaré McCallister. « Ils se voulaient informatifs et éducatifs. Sans surprise, le sien avait un penchant pour l’humour.

McCallister a déclaré que Twain n’est pas la seule personnalité américaine importante à avoir participé à la série de conférences du YMCA d’Ottawa, elle s’est terminée avec l’abolitionniste Frederick Douglass.

Il est également prévu d’inclure Douglass sur le panneau commémoratif, mais, comme cette découverte a été faite récemment, les plans ne sont pas encore concrets.