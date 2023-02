Ottawa approuve l’utilisation de 265 650 $ en fonds ARPA pour 3 nouvelles fourgonnettes de conversion NCAT – Shaw Local

Ottawa a approuvé 265 650 $ en fonds du plan de sauvetage américain accordés par le gouvernement fédéral et distribués par le comté de La Salle pour l’achat de jusqu’à trois nouvelles fourgonnettes de conversion pour le North Central Area Transit.

Le commissaire Wayne Eichelkraut a déclaré mardi que l’espoir est que cet argent achète trois camionnettes, mais cela pourrait finir par être suffisant pour deux puisque les prix ont augmenté.

Le commissaire James Less a demandé quel était le délai d’exécution des nouvelles camionnettes, car l’achat de tout véhicule pour la ville a récemment rencontré des difficultés en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement. Le NCAT a été confronté aux mêmes problèmes.

“Ce n’est pas seulement nous”, a déclaré Eichelkraut. « C’est chaque comté, chaque autorité de transport en commun. Ils ont un problème en ce moment à obtenir des bus parce que personne ne les construit en ce moment.

Eichelkraut a déclaré qu’on lui disait de l’oublier lorsqu’un bus parcourait trop de kilomètres. Il était plus facile de le remplacer, mais maintenant, même l’État de l’Illinois a du mal à trouver des bus. Il en doit 17 à Ottawa.

Au lieu de remplacer les bus lorsqu’ils parcourent un certain nombre de kilomètres maintenant, Eichelkraut a déclaré que le NCAT reconstruisait les moteurs tant que le bus avait un châssis intact.

NCAT gère 21 à 25 bus par jour et compte 31 bus au total. Eichelkraut a dit que deux d’entre eux sont en panne en ce moment.

Eichelkraut a déclaré que NCAT emploie 43 chauffeurs et dessert entre 350 et 400 passagers chaque jour, ce qui, selon lui, sont de bons chiffres. Il espère s’étendre et obtenir bientôt d’autres bus au-delà du récent achat.