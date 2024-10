Ottawa annoncera des changements au mandat de CBC et nommera un nouveau PDG dans les quatre prochaines semaines : source

Après un examen de plusieurs mois du mandat de CBC/Radio-Canada, la ministre du Patrimoine, Pascale St-Onge, devrait annoncer des changements destinés à moderniser le diffuseur public au cours des quatre prochaines semaines.

Un haut responsable du gouvernement a déclaré à CBC News que le gouvernement était dans les dernières étapes de la rédaction de ce qui pourrait être des changements législatifs et réglementaires majeurs afin de mieux positionner l’entreprise pour l’avenir alors qu’elle est aux prises avec des développements sismiques dans le domaine de l’information et de la radiodiffusion.

Le représentant du gouvernement – ​​qui s’est exprimé à condition de ne pas être nommé parce qu’ils ne sont pas autorisés à parler publiquement – ​​a déclaré qu’un nouveau PDG devrait également être nommé à mesure que l’ensemble des réformes de la SRC sera annoncé. Le mandat de l’actuelle PDG, Catherine Tait, devrait se terminer en janvier.

Les changements de mandat devraient également concerner le financement à long terme, mais cet élément n’a pas encore été finalisé, a déclaré le responsable.

Le gouvernement réfléchit à la meilleure façon de financer Radio-Canada tout en lui confiant un nouveau mandat qui pourrait exiger davantage de ressources, a déclaré le responsable.

Tous ces changements devraient être annoncés en octobre ou dans les premiers jours de novembre puisque St-Onge se retirera pour prendre un congé parental, a indiqué le responsable.

Le mandat actuel de la SRC, élaboré en 1991, est prévu par la loi dans la Loi sur la radiodiffusion. Il n’a pas été mis à jour depuis l’avènement d’Internet.

Lorsqu’on lui a demandé ce que l’entreprise attend de l’examen du mandat et si elle demandait plus d’argent, un porte-parole de CBC/Radio-Canada a répondu : « Nous avons hâte de connaître les résultats du travail du ministre. »

Le prochain PDG sera un « acteur du changement », selon un responsable

Le prochain PDG sera un « acteur du changement » prêt à bouleverser le radiodiffuseur public afin que « les affaires ne se déroulent plus comme d’habitude », a déclaré le responsable gouvernemental.

« Cette personne pourrait vraisemblablement jouer un rôle clé dans la vie ou la mort de CBC à un moment donné », a déclaré le responsable.

Il s’agit d’une référence à l’engagement répété du chef conservateur Pierre Poilievre de suspendre le financement des activités de langue anglaise de CBC tout en préservant au moins certaines parties de Radio-Canada, le service français de la société, s’il est élu.

Poilievre a déclaré que les gens peuvent obtenir du contenu d’information, de sport et de divertissement auprès de médias privés et qu’il n’y a plus besoin d’un diffuseur public au Canada anglais.

Poilievre a également déclaré que l’allocation parlementaire de la SRC serait mieux dépensée ailleurs et il souhaite transformer les centres de diffusion de la société à Toronto et à Ottawa en logements.

« J’ai hâte d’arrêter le financement de Radio-Canada et de vendre le siège social pour des logements », a déclaré Poilievre. dit sur les réseaux sociaux plus tôt cette année, après que le conseil d’administration de l’entreprise a autorisé des « primes » ou rémunérations au rendement pour les managers et autres employés éligibles.

Le CBC Broadcast Centre à Toronto, le 4 décembre 2023. (Evan Mitsui/CBC)

CBC/Radio-Canada a reçu environ 1,3 milliard de dollars du gouvernement fédéral l’année dernière, selon le rapport annuel de l’entreprise, et a généré environ 515 millions de dollars de ses propres revenus provenant de la publicité, des frais d’abonnement et des investissements.

Les défenseurs de la société affirment que CBC devrait être préservée pour garantir que les histoires canadiennes soient toujours diffusées à une époque où des acteurs étrangers comme Netflix et Disney sont de plus en plus dominants et où d’autres médias nationaux font faillite.

Environ 450 journaux ont fermé leurs portes depuis 2009, selon données gouvernementaleset des diffuseurs comme CTV et Global ont réduit leur personnel et leur programmation.

La société mère de Global, Corus, est confrontée à des défis financiers particulièrement aigus. La société mère de CTV, BCE Inc., vend ses actifs.

Une plus grande concentration sur l’actualité locale

Les changements de mandat devraient renforcer l’engagement de CBC envers les informations locales à un moment où des « déserts d’informations » sont apparus dans certaines régions du pays en raison de la faillite de nombreux médias.

Le gouvernement souhaite que CBC entretienne des relations plus collaboratives avec d’autres médias locaux, a déclaré le responsable, pour « aider tout le monde à se relever ».

Les prochains changements au mandat de la SRC viseront également à accroître la confiance de tous les Canadiens dans le radiodiffuseur public, dans le but de renforcer le soutien de la société parmi ceux qui veulent se débarrasser complètement du radiodiffuseur, a déclaré le responsable gouvernemental.

Le gouvernement a vu un sondage qui montre qu’une majorité de Canadiens soutiennent CBC/Radio-Canada et veulent la conserver, tandis qu’une minorité bruyante soutient fortement les appels de Poilievre à la fermeture, a déclaré le responsable.

Reconstruire la confiance

« CBC appartient à tout le monde et cela inclut les gens qui ne l’utilisent pas tous les jours, qui ne disent pas qu’ils en ont besoin ou pourraient même dire qu’ils la détestent », a déclaré le responsable.

« Ces gens ont besoin de voir que cet endroit sera digne de confiance et que les changements sont conçus pour renforcer le niveau de confiance. »

Le changement de mandat intervient également après que CBC a annoncé une série de licenciements l’année dernière pour aider à combler un déficit de revenus.

Après le licenciement de certains employés, les licenciements ont été stoppés lorsque le gouvernement est intervenu avec plus d’argent dans son budget fédéral d’avril pour consolider les finances de Radio-Canada.

Le gouvernement libéral fédéral a également adopté des lois, la Loi sur les nouvelles en ligne et la Loi sur le streaming en ligne, pour forcer les principaux acteurs du streaming et des médias sociaux à payer davantage pour soutenir l’écosystème canadien de l’information et du divertissement.

Le gouvernement a justifié la législation comme étant nécessaire à une époque où les revenus publicitaires ont été déplacés des plateformes traditionnelles comme la télévision et le câble vers les sites de médias sociaux comme Facebook et Google.

REGARDER : Forcer certains streamers à payer « pour l’équité du système », déclare le ministre du Patrimoine Forcer certains streamers à payer « pour l’équité du système », déclare le ministre du Patrimoine La ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, a déclaré mardi aux journalistes qu’une décision du CRTC, qui demande aux services de diffusion en continu en ligne de reverser 5 pour cent de leurs revenus nationaux, contribuerait à stimuler les investissements dans le contenu canadien.

Ces changements se sont heurtés à une farouche opposition de la part des entreprises – pour la plupart américaines – qui doivent payer pour soutenir l’information et le divertissement au Canada. Pour éviter de payer les sociétés de médias pour créer des liens vers leur contenu, Meta a retiré les informations canadiennes de Facebook et d’Instagram.

La législation a également été critiquée par certains observateurs qui affirment qu’elle rend les médias et les journalistes redevables envers le gouvernement fédéral, une accusation que les entreprises, les travailleurs et les syndicats qui les représentent ont vigoureusement nié.