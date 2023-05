Ottawa annonce un nouveau programme de voyageurs de confiance pour accélérer les lignes aéroportuaires

Le gouvernement fédéral déploie une refonte de son programme de voyageurs de confiance pour aider à dégager les aéroports encombrés au début de la saison estivale des voyages.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a déclaré qu’un nouveau programme de voyageurs vérifiés ouvrira des lignes de contrôle de sécurité dédiées dans six des plus grands aéroports du pays d’ici le 21 juin.

Les passagers éligibles comprennent les membres NEXUS, le personnel militaire et les travailleurs de l’aviation, qui pourront passer les contrôles de sécurité plus rapidement et garder leurs chaussures et leur ceinture tout au long du voyage.

L’annonce intervient après des mois de chaos dans les voyages l’été dernier, lorsqu’une augmentation de la demande de voyages post-pandémique a encrassé les terminaux et submergé les compagnies aériennes.

En mars, le budget libéral a prévu 1,8 milliard de dollars sur cinq ans pour l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien afin d’améliorer le contrôle des passagers et de renforcer les mesures de sécurité dans les aéroports.

Alors que les plaintes des voyageurs auprès de l’organisme de réglementation dépassent désormais les 47 000, le gouvernement a également déposé le mois dernier une refonte de sa charte des droits des passagers qui cible les lacunes en matière de bagages et de perturbation des vols.

La Presse canadienne

Voyage en avion