Ottawa annonce des fermetures mises à jour pour le programme de séparation des égouts – Shaw Local

Environ la moitié du programme de séparation des égouts d’Ottawa est terminée à ce jour.

L’intersection des avenues Highland et Second et à l’est de l’avenue Highland jusqu’au milieu du pâté de maisons devrait être fermée du mercredi 16 novembre au mercredi 23 novembre.

De plus, le sud de l’intersection de la Quatrième Avenue et de la rue Glover jusqu’à l’intersection des avenues Fourth et Highland restera fermé jusqu’au mercredi 23 novembre.

Les deux emplacements seront ouverts avant Thanksgiving, selon la ville.

En prévision des conditions hivernales, ce seront les dernières fermetures de rues de l’année. Le reste du programme débutera au printemps 2023.