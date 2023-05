Ottawa annonce 103 millions de dollars pour les refuges pour femmes autochtones

Le financement de plus de 100 millions de dollars que le gouvernement fédéral a réservé aux refuges pour femmes autochtones n’est qu’une partie de la solution à la violence contre les femmes et les filles autochtones, a déclaré un ancien commissaire d’une enquête nationale qui a enquêté sur la question.

Les ministres fédéraux ont annoncé lundi un investissement de 103 millions de dollars pour construire et soutenir au moins 178 places d’hébergement et maisons de transition pour les femmes, les enfants et les personnes 2SLGBTQI+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe.

La sénatrice Michèle Audette, ancienne commissaire d’une enquête nationale chargée d’enquêter sur le niveau élevé de violence auquel sont confrontées les femmes et les filles des Premières Nations, inuites et métisses, a déclaré que l’argent est un pas vers la réalisation des recommandations de l’enquête, mais seulement un pas.

« Ce ne sont pas seulement quelques endroits où nous dirons et marquerons: » Vérifiez, nous allons bien maintenant « », a déclaré Audette.

« Pour moi, c’est un appel permanent à la justice. »

Alors que l’argent répond à l’une des principales recommandations de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (MMIWG) – celle sur le financement durable et à long terme des refuges – Audette a déclaré que le niveau de financement devra encore être réévalué chaque année.

Audette a également dit qu’elle était troublée par le fait que les organisations et les communautés doivent rivaliser pour obtenir du financement en soumettant des propositions – ce qui pourrait les obliger à embaucher des consultants.

« Pensez aux personnes qui n’ont pas la capacité de payer un consultant, de payer un expert qui sait écrire dans vos propres mots », a-t-elle déclaré.

« Ils n’ont pas cette expertise parce qu’ils sont loin, très loin d’une ville. »

Jocelyn Formsma, PDG de l’Association nationale des centres d’amitié, a déclaré que c’était une bonne nouvelle qu’Ottawa reconnaisse la nécessité de financer des refuges et des maisons de transition dans les zones urbaines, où vivent la plupart des Autochtones.

Elle a dit qu’elle avait également des inquiétudes quant à la façon dont l’argent sera déployé.

Formsma a déclaré que son organisation avait fait ses preuves en matière de travail avec les communautés, mais qu’elle devait constamment demander à nouveau un financement.

« Nous devons constamment rédiger des propositions encore et encore », a déclaré Formsma. « Cela devient un défi. »

« Il y a bien plus que nous devons faire »

Le financement appuiera 22 projets dans 21 collectivités partout au pays, hors et dans les réserves, dans le Nord et dans les zones urbaines.

Les femmes autochtones étaient près de six fois plus susceptibles d’être tuées que les femmes non autochtones en 2014, selon les données fournies par Justice Canada.

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, dirigeait un refuge pour sans-abri à Thunder Bay, en Ontario. Elle a déclaré qu’un financement stable est essentiel pour donner aux communautés et aux organisations la confiance nécessaire pour réussir.

« Je sais que nous devons faire beaucoup plus avec le logement », a déclaré Hajdu. « Mais c’est une pièce très importante. »

Ministre des Services aux Autochtones Patty Hajdu. Son ministère fournit 7,8 millions de dollars en financement opérationnel pour les refuges autochtones. (Spencer Colby/La Presse canadienne)

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) fournit 81 millions de dollars pour la construction, tandis que Services aux Autochtones Canada fournit 15 millions de dollars pour le soutien opérationnel et 7,8 millions de dollars pour les coûts de démarrage.

« C’est un grand jour », a déclaré le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, lors de l’annonce.

« Cela va changer la donne. Cela va sauver des vies. »

« Il faut que les choses bougent plus vite »

L’un des bénéficiaires du financement est le Newfoundland Aboriginal Women’s Network, qui construit une nouvelle maison de transition de six logements à Stephenville, à Terre-Neuve.

Elle a demandé quatre financements.

« Je suis juste reconnaissante que cela se produise maintenant », a déclaré la présidente Odelle Pike. « Les choses doivent aller plus vite. »

Le bâtiment comprendra deux unités familiales et quatre unités individuelles, a déclaré Pike.

Les femmes pourront rester six mois pour se donner le temps de trouver un nouveau logement.

Pike a déclaré que le bâtiment offrira différents programmes, une aire de jeux et un espace commun où les femmes pourront se rassembler.

Odelle Pike est présidente du Réseau des femmes autochtones de Terre-Neuve. (Meg Roberts/CBC)

La maison devrait ouvrir en mai 2024.

« C’est un début », a déclaré Pike.

« Nous sommes très, très reconnaissants car dans notre région en ce moment, certaines femmes qui fuient la violence doivent parcourir de longues distances en voiture. »

Les femmes de la péninsule de Port-au-Port à Terre-Neuve doivent conduire au moins deux heures pour se rendre à la maison de transition la plus proche, ce qui en laisse beaucoup coincées dans des environnements dangereux, a déclaré Pike.

Le financement provient d’une enveloppe de 724,1 millions de dollars de la stratégie de prévention de la violence annoncée dans l’énoncé économique de l’automne 2020.

Jusqu’à présent, 4,38 millions de dollars ont été distribués pour quatre projets, selon la SCHL.

Les candidatures sont ouvertes pour d’autres projets jusqu’en mars 2024. La SCHL dépense 420 millions de dollars sur cinq ans pour les travaux.

