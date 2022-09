Ottawa améliore le processus de vérification pour éloigner les subventions du patrimoine des groupes faisant la promotion de la haine: Hussen

Le ministre du Logement, de la Diversité et de l’Inclusion, Ahmed Hussen, a déclaré que le ministère du Patrimoine canadien améliorera son processus de vérification pour s’assurer qu’il ne donne pas d’argent aux organisations qui épousent la haine – et celles qui le font pourraient être interdites de financement futur.

Dans une entrevue avec CBC La maison diffusé samedi, Hussen a déclaré que le gouvernement fédéral donnant 133 000 $ au Community Media Advocacy Centre pour développer et gérer une stratégie antiraciste pour les radiodiffuseurs indiquait un échec du processus de vérification.

Dans des publications sur les réseaux sociaux, le consultant principal du CMAC, Laith Marouf, a parlé des « suprématistes blancs juifs », a fait référence à certains Autochtones et Noirs en utilisant le terme « esclave domestique » et a parlé des francophones du Québec en utilisant l’insulte « grenouilles ».

“Le fait que cela soit passé entre les mailles du filet est une gifle pour la communauté juive et la communauté francophone, et pour de nombreuses autres communautés, et pour cela, je m’excuse sincèrement”, a déclaré Hussen à l’animatrice Catherine Cullen.

REGARDER | Le gouvernement coupe le financement d’un groupe lié à des commentaires antisémites :

Le gouvernement libéral coupe le financement du projet d’un groupe antiraciste en raison de tweets antisémites Le gouvernement libéral a réduit le financement d’un groupe externe qu’il avait embauché pour dispenser une formation contre le racisme après avoir découvert que l’un des dirigeants du groupe avait fait des remarques antisémites dans des publications sur les réseaux sociaux.

“Cet incident reflète une défaillance du système de vérification qui a non seulement raté le langage méprisable de Marouf en ligne, mais n’a pas révélé cette information plus tard pour corriger l’erreur.”

Hussen a déclaré que les processus de vérification du département seront renforcés et que toute organisation qui aurait répandu des opinions haineuses pourrait se voir interdire de recevoir un financement futur.

Les organisations « auraient non seulement leur [existing] financement coupé, mais ils ne seront pas éligibles pour recevoir des fonds fédéraux futurs – ils ne seront pas éligibles pour postuler à des programmes du ministère du Patrimoine canadien », a déclaré Hussen.

Il a déclaré qu’aucun nouvel argent fédéral ne sera accordé par Patrimoine canadien tant que les nouveaux processus ne seront pas en place.

CBC News: La maison6:27Le ministre répond à la controverse sur le financement de la lutte contre le racisme pour un groupe épousant des opinions racistes Le ministre de la Diversité et de l’Inclusion, Ahmed Hussen, explique comment le gouvernement fédéral a fini par accorder des fonds au Community Media Advocacy Centre et ce qu’il fait pour s’assurer que des erreurs similaires puissent être évitées à l’avenir.

Un député libéral critique la réponse initiale

Le député libéral Anthony Housefather a signalé les commentaires au bureau de Hussen en juillet et s’est dit “déçu” de la réponse du ministère avant l’annonce de la réduction du financement. Hussen a déclaré samedi qu’il avait rapidement chargé son bureau d’enquêter et de trouver des solutions, mais souhaite maintenant que le processus se soit déroulé plus rapidement.

Des personnalités juives éminentes du Parti libéral ont exprimé ouvertement la nécessité d’agir sur le financement. L’ancien député libéral Michael Levitt, aujourd’hui président-directeur général des Amis du Centre Simon Wiesenthal, s’est dit sur Twitter “complètement découragé” par l’affaire Marouf.

“Prendre position contre l’antisémitisme devrait être une évidence et pourtant si peu de mes anciens collègues libéraux l’ont fait. Cela fait vraiment mal. Les députés juifs ne devraient pas être laissés seuls pour le dénoncer”, a-t-il écrit.

Shimon Koffler Fogel, président et chef de la direction du Centre pour les affaires israéliennes et juives, a déclaré plus tôt ce mois-ci que les tweets montraient la nécessité de revoir les politiques de surveillance à Patrimoine canadien.

La Presse canadienne a rapporté le mois dernier qu’un avocat agissant pour Marouf avait demandé que les tweets de son client soient cités « textuellement » et distingués entre la « référence claire de Marouf aux « suprématistes blancs juifs » » et les Juifs ou le peuple juif en général.

Marouf ne nourrit “aucune animosité envers la foi juive en tant que groupe collectif”, a déclaré l’avocat Stephen Ellis dans un e-mail.