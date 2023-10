Ottawa veut payer aux avocats des recours collectifs environ la moitié du montant qu’ils demandent en frais juridiques pour une affaire d’indemnisation de plusieurs milliards de dollars en matière de protection de l’enfance des Premières Nations – le plus grand accord de règlement de l’histoire du Canada.

Le gouvernement fédéral a fait valoir devant la Cour fédérale la semaine dernière qu’il devrait verser aux avocats des recours collectifs entre 40 et 50 millions de dollars, plutôt que les 80 millions de dollars qu’ils ont demandés.

La juge Mandy Aylen de la Cour fédérale, qui a réservé sa décision jeudi, a déclaré que la cour devait prendre en considération l’ampleur de l’accord de règlement et le fait que l’affaire était fondée sur plus de 10 ans de litige devant le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP). .

“Cette motion survient dans ce que je qualifierais de circonstances tout à fait uniques”, a déclaré Aylen.

“La première est que ce type de règlement a été qualifié de ce que nous appelons un méga-règlement… Deuxièmement, et c’est important, ce règlement s’appuie sur la procédure du tribunal.”

Paul Vickery, avocat général principal du ministère fédéral de la Justice, a qualifié la somme de 80 millions de dollars de déraisonnable. Il a ajouté qu’il existe un fort intérêt du public à réduire le projet de loi.

“Les honoraires d’avocat seront examinés de près ici, tant par la communauté des demandeurs que par le grand public canadien”, a déclaré Vickery.

Mais les avocats des recours collectifs ont déclaré qu’ils étaient justifiés de demander 80 millions de dollars parce que l’accord qu’ils ont aidé à négocier est sans précédent, et ils l’ont accepté en étant entendu qu’ils ne seraient payés que s’ils réussissaient.

Ottawa a accepté de payer les frais juridiques des cinq cabinets d’avocats qui ont lancé les recours collectifs qui ont mené à l’accord de règlement de plus de 23 milliards de dollars approuvé mardi dernier par la Cour fédérale.

L’indemnisation sera distribuée à plus de 300 000 enfants et familles des Premières Nations qui ont été victimes de discrimination parce que le gouvernement a sous-financé les systèmes de protection de l’enfance et d’autres services familiaux dans les réserves.

Le CHRT a déclaré que les actions du gouvernement ont incité les systèmes de placement familial à retirer les enfants de leurs foyers. Surnommée le « scoop du millénaire », cette pratique signifiait que plus d’enfants autochtones se retrouvaient en famille d’accueil que n’étaient envoyés dans des pensionnats au plus fort du système des pensionnats.

La facture juridique ne sera pas payée à partir des 23 milliards de dollars d’argent fédéral réservés à l’indemnisation. Cela ne proviendra pas non plus des 20 milliards de dollars restants réservés par Ottawa à la réforme à long terme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations. Les avocats chargés des recours collectifs seront rémunérés grâce à des fonds publics supplémentaires.

Les honoraires seront versés à cinq cabinets : Sotos LLP, Kugler Kandestin LLP, Miller Titerle + Co., Nahwegahbow, Corbiere et Fasken Martineau Dumoulin.

Le juge remet en question le risque pris au cas où

Le gouvernement a déclaré qu’il contestait le fait que certains avocats facturent à l’extrémité supérieure de leur échelle de taux horaire.

Le gouvernement fait valoir que si le projet de loi juridique de 80 millions de dollars est approuvé, certains avocats seraient rémunérés à 4 580 dollars de l’heure.

Ottawa affirme qu’une facture juridique de 40 à 50 millions de dollars est plus conforme à d’autres règlements récents et importants, selon des documents déposés devant le tribunal.

Vickery a déclaré que le gouvernement reconnaît qu’une prime devrait être versée aux avocats spécialisés dans les recours collectifs pour les inciter à s’attaquer à de tels cas.

Mais il a soutenu que ces avocats n’avaient pris qu’un risque modéré en poursuivant cette affaire, car le gouvernement fédéral avait déjà déclaré publiquement qu’il indemniserait les personnes des Premières Nations touchées par sa discrimination.

“Nous disons que le montant accordé devrait tenir compte de cela”, a déclaré Vickery.

La juge de la Cour fédérale Mandy Aylen a approuvé le 24 octobre 2023 une indemnisation de plus de 23 milliards de dollars pour les enfants et les familles des Premières Nations victimes de discrimination raciale grâce au financement fédéral de la protection de l’enfance. (Sean Kilpatrick/Presse Canadienne)

Aylen a également remis en question le niveau de risque pris par les avocats chargés du règlement, soulignant qu’il était réparti entre plusieurs cabinets et qu’aucun d’entre eux n’a soumis de preuves suggérant qu’ils souffraient de difficultés financières.

“J’ai du mal à accepter la suggestion d’un risque”, a déclaré Aylen.

Aylen a également déclaré que le règlement s’appuyait sur plus de 10 ans de procédures devant le TCDP.

L’affaire découle d’une décision d’un tribunal de 2016 selon laquelle le Canada s’est livré à une discrimination délibérée et imprudente contre les enfants et les familles des Premières Nations en ne leur fournissant pas le même niveau de protection de l’enfance et d’autres services familiaux qu’ailleurs.

Les recours collectifs font également suite à la décision du tribunal de 2019, qui a ordonné au Canada de payer l’amende maximale en matière de droits de la personne de 40 000 $ par enfant et membre de la famille des Premières Nations.

“Il y a au moins une partie de cette procédure qui est une copie délibérée des procédures préexistantes devant le tribunal”, a déclaré Aylen.

L’avocat de Fasken, Geoffrey Cowper, a reconnu que le tribunal avait jeté les bases des recours collectifs, mais a soutenu que l’accord de règlement conclu avec le Canada rendait les ordonnances du tribunal exécutoires.

Cowper a également déclaré que l’accord de règlement allait au-delà des ordonnances du tribunal.

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a déclaré que les frais juridiques doivent être maintenus dans un espace raisonnable. (Adrian Wyld/Presse Canadienne)

Le règlement couvre les enfants et les familles vivant dans les réserves ou au Yukon qui ont été victimes de discrimination à partir de 1991, soit une période de 15 ans de plus que celle couverte par le tribunal.

En vertu de l’accord, chaque enfant des Premières Nations qui a été retiré de force de son foyer et placé dans le système de protection de l’enfance dans la réserve recevrait un minimum de 40 000 $ – ou plus, selon la gravité des préjudices qu’il a subis.

Les avocats spécialisés dans les recours collectifs ont accepté de plafonner leurs honoraires à 80 millions de dollars – une décision qu’ils jugent très inhabituelle – parce que l’Assemblée des Premières Nations a exprimé ses inquiétudes quant au fait que les avocats des recours collectifs antérieurs profitaient des peuples autochtones.

Les avocats ont également déclaré que les honoraires plafonnés sont bien inférieurs à ce qu’ils auraient pu demander dans le cadre d’accords d’honoraires conditionnels, qui auraient pu aboutir à une facture de 2,35 milliards de dollars.

“Nous disons que c’est juste et raisonnable”, a déclaré Cowper.

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a plaidé en faveur d’une réduction des frais juridiques lors d’une conférence de presse jeudi à Ottawa.

“Cela a représenté un effort juridique astronomique, et nous le reconnaissons et le respectons, tout en ayant la responsabilité de maintenir les frais dans un espace raisonnable”, a-t-elle déclaré.