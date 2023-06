Ottawa accueillera le Championnat mondial junior 2025 de l’IIHF

Ottawa a été choisie comme ville hôte du Championnat mondial junior 2025 de l’IIHF, a annoncé Hockey Canada jeudi. Voici ce que vous devez savoir :

C’est la première fois que le Championnat du monde junior se déroule à Ottawa depuis 2009.

Le Centre Canadian Tire des Sénateurs servira de site de compétition principal et accueillera 17 matchs, y compris les demi-finales et les matchs pour les médailles de bronze et d’or.

La Place TD, domicile des 67’s d’Ottawa de l’OHL, accueillera les 14 matchs supplémentaires

Le tournoi 2025 se tiendra du 26 décembre 2024 au 5 janvier 2025.

Ce qu’ils disent

« Nous sommes ravis que le Championnat mondial junior de l’IIHF revienne au Canada et dans notre capitale nationale en 2025 », a déclaré le chef de l’exploitation de Hockey Canada, Pat McLaughlin, dans un communiqué. « La candidature qui a été soumise pour accueillir le Mondial junior à Ottawa était exceptionnelle, et nous avons hâte que les partisans de partout au Canada et dans le monde vivent eux-mêmes la célébration du hockey.

« L’IIHF est ravie de revenir au Canada pour le Championnat mondial junior 2025 de l’IIHF », a déclaré Luc Tardif, président de la Fédération internationale de hockey sur glace. « Ottawa est sans aucun doute une ville qui se rallie au hockey, comme en témoigne l’ambiance exceptionnelle lors du Championnat mondial junior 2009 de l’IIHF. Les Championnats du monde juniors ont une place unique dans le calendrier car ils se déroulent pendant la période des fêtes et sont un événement très attendu.

Passé

Équipe Canada a remporté son deuxième titre consécutif au Mondial junior en janvier, battant la Tchéquie 3-2 en prolongation. Le tournoi a eu lieu à Halifax et à Moncton en 2023 et à Edmonton les deux années précédentes. Göteborg, en Suède, accueillera la 48e édition du tournoi en 2024.

(Photo : André Ringuette / NHLI via Getty Images)