Ottawa accueillera le Camporée de célébration du Conseil WD Boyce – Shaw Local

Environ 2 000 scouts, aventuriers, bénévoles et familles devraient participer du 22 au 24 septembre au Camporée de célébration du 50e anniversaire du Conseil WD Boyce le long des berges de la rivière des Outaouais.

Le Conseil WD Boyce a été formé en 1973 à la suite de la fusion de trois conseils régionaux. Le nom du conseil rend hommage à William Dickson Boyce, l’éditeur du journal d’Ottawa qui a amené le mouvement scout en Amérique et a incorporé les Boy Scouts of America en 1910.

Des meutes de louveteaux, des troupes de scouts BSA et des équipes d’aventuriers de tout le Midwest se rassembleront le long des berges de la rivière d’Ottawa pour célébrer l’histoire d’origine. Les participants visiteront des sites historiques, notamment le Musée du patrimoine scout d’Ottawa, et rendront hommage à la contribution de WD Boyce au scoutisme lors d’une procession.

Ce Camporée proposera également des programmes d’une journée le samedi 23 septembre pour les louveteaux, les scouts BSA et Venturing au centre-ville d’Ottawa. Un feu d’artifice est également prévu pour les campeurs samedi sur la rivière Illinois.

Le Camporée de célébration « En avant avec le fondateur » du Conseil WD Boyce est ouvert à tous les membres de la BSA qui souhaitent y assister. Cet événement est ouvert aux 1 000 premiers campeurs inscrits ainsi qu’aux 1 000 autres visiteurs journaliers inscrits. Les familles de la région non impliquées dans les scouts sont encouragées à s’inscrire comme visiteurs du samedi.

« Après la COVID, le scoutisme continue de croître alors que les parents recherchent des opportunités parascolaires qui auront le plus grand impact à vie sur leurs enfants », a déclaré Ben Blumenberg, directeur et PDG du WD Boyce Council Scout, dans un communiqué de presse.

Le coût d’inscription est de 20 $ par participant au camping (jeunes et adultes) et de 15 $ pour les visiteurs et le personnel du samedi seulement. Tous les frais augmenteront de 10 $ le 28 août.

L’inscription peut être trouvée en ligne sur https://scoutingevent.com/138-2023FallCamporee. Les places étant limitées, une inscription anticipée est suggérée. Toutes les inscriptions doivent être complétées avant le 8 septembre. Aucune inscription tardive ou visite sans rendez-vous ne sera acceptée.