Ottawa a-t-il vraiment compris les impacts de la fermeture de la plupart des pêches au saumon sur la côte du Pacifique?

Il y a vingt et un ans, je me suis mariée dans une famille de pêcheurs. Peu de temps après, nous avons lancé Skipper Otto pour aider les clients à trouver des produits de la mer d’origine locale et récoltés de manière durable. Le printemps est toujours la période la plus occupée – il y a des bateaux à préparer pour la saison, des filets de pêche à réparer, du personnel à embaucher et des opérations à lancer.

Fin juin 2021, alors que les bateaux avaient déjà quitté les quais et se trouvaient sur les lieux de pêche, le gouvernement fédéral a annoncé la fermeture de 60 % de la pêche au saumon sur la côte pacifique. Plus précisément, ces fermetures ont touché la pêche commerciale au saumon et la pêche commerciale communautaire des Premières nations.

Bernadette Jordan, alors ministre des Pêches et des Océans, a annoncé les fermetures pour réduire la pression sur les stocks de saumon. Pour les communautés qui dépendent de la pêche pour leur subsistance, leur source de revenus a été supprimée du jour au lendemain. Pour aggraver les choses, les fermetures sont venues après les pêcheurs avaient déjà engagé les coûts initiaux élevés pour se préparer à la saison.

J’étais sensible à la tâche difficile à laquelle le ministre était confronté — après tout, les questions de gestion des océans sont complexes. Nous devons toujours peser le réseau dynamique que sont les systèmes alimentaires, les économies côtières, les modes de vie autochtones, les membres de la communauté, les pêcheurs et les entreprises côtières connexes. Mais les politiciens d’Ottawa ont-ils vraiment compris les impacts sociaux et économiques d’une décision comme celle-ci? Et pourquoi la pêche n’a-t-elle pas été mieux gérée pour éviter des fermetures aussi drastiques ?

Sans une approche coordonnée de la gestion marine qui inclut une perspective sur le terrain (ou plutôt « dans l’eau ») de ceux de la Colombie-Britannique qui vivent et dépendent de ces eaux, des annonces comme les fermetures de saumon peuvent laisser les pêcheurs et les communautés côtières dans une grave embardée, et apparemment sans voix ni recours.

Nous sommes encouragés par le fait que le gouvernement de la Colombie-Britannique joue un plus grand rôle dans la gestion des océans. Il a créé le nouveau ministère de l’intendance des terres, des eaux et des ressources et a chargé le ministère d’élaborer une stratégie marine côtière de la Colombie-Britannique avec les nations autochtones.

Je ressens un regain d’espoir en participant au dialogue gouvernemental et aux séances d’écoute. Avec un certain nombre d’intervenants autour de la même table, nous avons maintenant collectivement un mécanisme de responsabilisation : une voix provinciale dans la gestion marine qui écoute, comprend les besoins et représente les collectivités et les économies côtières.

Lorsque je réfléchis à la raison pour laquelle tout cela est important – pour moi, ma famille et notre pêche soutenue par la communauté – tout tourne autour des systèmes alimentaires. Que faisons-nous aujourd’hui pour aider à gérer les systèmes alimentaires de demain ?

Dès l’âge préscolaire, mes fils disaient fièrement à leurs amis que « nous sommes une famille de pêcheurs ». Avec leurs amis et nos 8 300 familles membres à travers le Canada, ils grandissent en aimant les fruits de mer et en comprenant le travail acharné nécessaire à la construction de systèmes alimentaires locaux florissants et éthiques. Nous leur devons, ainsi qu’aux générations futures, de nous assurer que nous élaborons des politiques qui permettent aux écosystèmes, aux économies côtières et aux systèmes alimentaires de prospérer.

Si nous adoptons la même approche holistique et coordonnée avec les questions marines, nous pouvons être sûrs qu’aucune communauté n’est laissée pour compte.

