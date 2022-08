Ottawa a sous-estimé le désir des Canadiens de voyager: un député

CALGARY –

Un député affirme qu’Ottawa a peut-être sous-estimé le désir des Canadiens de voyager lors de la planification d’un retour à la normale après la fin de la plupart des restrictions liées à la pandémie.

Les compagnies aériennes et les aéroports ont été aux prises avec une augmentation du nombre de clients cet été, aggravée par des pénuries de personnel affectant à la fois les transporteurs et les agences fédérales.

En conséquence, les voyageurs ont été confrontés à de nombreuses annulations de vols, à des retards de bagages et à de longues files d’attente, en particulier à l’aéroport international Pearson de Toronto.

Le mois dernier, en raison d’un problème, l’application ArriveCan a demandé à environ 10 200 voyageurs de se mettre en quarantaine pendant 10 jours lorsqu’ils n’y étaient pas obligés.

Annie Koutrakis, la secrétaire parlementaire du ministre des Transports, a déclaré mardi aux journalistes à Calgary que la planification d’un retour à la normale était un peu courte.

“Nous avons anticipé. Oui, la planification a commencé. Ce que nous avons sous-estimé, malheureusement, c’est le désir vers lequel tout le monde voulait voyager et tout le monde voulait voyager en même temps”, a déclaré Koutrakis.

“Les données nous montrent que nous ne nous attendions pas à ce que tout le monde commence à voyager dans la mesure où ils l’ont fait. Ce n’est pas comme si nous attendions et ne prévoyions pas en coulisses d’être prêts pour cela. C’est juste que plus aurait pu être fait.”

Koutrakis a déclaré que c’était la première fois que le gouvernement traversait une pandémie et qu’il y avait des leçons à tirer.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a été interrogé sur les retards lors d’un comité de la Chambre des communes la semaine dernière.

La députée conservatrice Melissa Lantsman lui a demandé si le gouvernement fédéral était responsable et Alghabra a répondu : “Je blâme COVID”. Il a souligné que les pénuries de main-d’œuvre étaient le principal contributeur aux retards.

Koutrakis a déclaré que les données indiquent que l’abandon de l’application ArriveCan augmenterait les retards et les goulots d’étranglement, et la suppression du mandat de masque ne réduirait pas les temps d’attente.

Un communiqué du bureau d’Alghabra indique que le gouvernement reconnaît que les retards dans les aéroports sont frustrants pour les voyageurs et qu’il a rencontré les compagnies aériennes, les aéroports et le public pour répondre aux préoccupations.

Il a déclaré que des progrès étaient en cours avec la baisse du nombre d’annulations. De plus, au cours de la deuxième semaine d’août, moins de 2 % des arrivées internationales à Toronto ont été retenues sur le tarmac en raison de la congestion, comparativement à 18 % au cours de la première semaine de mai.

Il ajoute que 87% des passagers attendent moins de 15 minutes pour passer la sécurité, contre 63% début mai.

Koutrakis a annoncé près de 2 millions de dollars pour aider l’aéroport international de Calgary à améliorer les horaires de vol actuels et futurs et les temps de connexion entre les vols, ainsi qu’à établir des couloirs dédiés pour permettre la distanciation physique.

Il n’y avait aucun représentant d’aucune des compagnies aériennes lors de l’annonce.

Cependant, Bob Sartor, président et chef de la direction de l’Autorité aéroportuaire de Calgary, a déclaré que les transporteurs éprouvaient les mêmes problèmes pour embaucher suffisamment de personnel.

“La réalité est qu’ils sont confrontés, dans une plus grande mesure, aux problèmes auxquels nous sommes confrontés à (l’aéroport de Calgary) et c’est le besoin de personnel supplémentaire”, a déclaré Sartor. “Ils ont fait ce que nous avons fait en tant qu’aéroport et ils ont considérablement réduit leurs effectifs pendant la pandémie.”

Sartor a déclaré que la recertification des pilotes et l’obtention des autorisations de sécurité du personnel peuvent prendre des mois.

“Si jamais nous avons l’un de ces événements de cygne noir – et je prie pour que ce ne soit pas le cas – nous avons besoin d’un plan de redémarrage consolidé du secteur de l’aviation.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 23 août 2022.