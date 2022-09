Un audit interne d’Anciens Combattants Canada suggère qu’Ottawa a pratiquement perdu le contrôle alors qu’il débourse chaque année des centaines de millions de dollars pour la marijuana médicale des anciens combattants sans surveillance, direction ou preuve d’avantages pour la santé.

Publiés discrètement cette semaine, les résultats de l’audit surviennent au milieu d’une explosion du nombre d’anciens combattants demandant le remboursement de leur pot médical, d’environ 100 en 2014 à plus de 18 000 l’année dernière – sans fin à la hausse en vue.

En conséquence, Anciens Combattants a dépensé plus de 150 millions de dollars en marijuana à des fins médicales l’an dernier, soit plus que pour tous les autres médicaments sur ordonnance combinés. Et ce nombre devrait atteindre 200 millions de dollars cette année et 300 millions de dollars d’ici 2025-2026.

Pourtant, même si la demande a augmenté de façon exponentielle, les auditeurs ont constaté une pénurie persistante de recherches sur les avantages médicaux – et les risques – des anciens combattants consommant du cannabis, en particulier ceux aux prises avec un traumatisme psychologique.

Cela a coïncidé avec un manque de direction et de contrôle sur qui peut obtenir de la marijuana médicale, pour quelles conditions le médicament est prescrit et comment les anciens combattants obtiennent l’autorisation pour leur CMP (cannabis à des fins médicales).

« ACC a pris des mesures pour opérationnaliser sa politique afin de fournir aux anciens combattants un accès au remboursement de leur traitement CMP », lit-on dans la vérification. “Cependant, il reste de sérieuses lacunes dans les contrôles internes dans les domaines de la santé des anciens combattants et de la gestion des programmes.”

Anciens Combattants a commencé à rembourser un petit nombre d’anciens militaires pour leur cannabis médical en 2008, date à laquelle les approbations ont été accordées sur une base extrêmement limitée et avec l’approbation d’un médecin spécialiste.

Cette décision fait suite à une série de décisions de justice rendues il y a plus de 20 ans qui ont permis pour la première fois une exemption légale de poursuites pénales pour la consommation de marijuana à des fins médicales.

Règles assouplies en 2014

Puis, en 2014, Santé Canada a assoupli ses règles sur qui pouvait autoriser l’utilisation de la marijuana médicale et pour quelles conditions et circonstances. Les nouvelles règles n’ont pas imposé de limite sur la quantité de pot qui pouvait être autorisée, ni sur le coût.

Ce changement a entraîné une explosion des réclamations et des coûts – malgré la décision du gouvernement libéral en 2016 de limiter les réclamations à trois grammes par jour à 8,50 $ le gramme, avec une allocation pouvant aller jusqu’à 10 grammes par jour avec autorisation médicale.

Les auditeurs ont noté que les informations de recherche limitées disponibles suggèrent que les individus devraient consommer moins de trois grammes de cannabis par jour et avoir des suivis réguliers avec leurs fournisseurs de soins de santé.

Santé Canada et le Collège des médecins de famille du Canada ont également mis en garde contre les effets négatifs potentiels de la consommation de marijuana chez les personnes souffrant de troubles mentaux, en particulier le trouble de stress post-traumatique.

Absence de directives ou de restrictions

Mais le rapport d’audit indique qu’Anciens Combattants n’a fourni aucune directive ou restriction sur les types de problèmes de santé éligibles au remboursement de la marijuana médicale.

Pratiquement toutes les conditions médicales sont éligibles. Cela inclut le SSPT, qui, selon les auditeurs, était un diagnostic pour “la grande majorité” des anciens combattants qui ont été remboursés pour le cannabis médical.

Dans le même temps, près de 80% des autorisations concernaient trois grammes de cannabis ou plus par jour, tandis que les lettres d’autorisation de spécialistes pour de nombreux anciens combattants “montrent également très peu de signes d’une relation médecin-patient solide”.

“Les recommandations de suivi étaient vagues, utilisant des formulations telles que” suivi dans six mois ou selon les besoins cliniques “, lit-on dans le rapport. “Un peu plus de la moitié des lettres de spécialistes que nous avons examinées ne mentionnaient rien sur le suivi.”

Ce n’était pas la seule chose qui manquait. Environ un tiers des dossiers examinés par les auditeurs ne comportaient aucune trace indiquant quel fournisseur de soins de santé avait effectivement autorisé l’ancien combattant à recevoir du cannabis médical. Et de nombreux fichiers manquaient d’autres données.

L’une des conclusions les plus troublantes de l’audit était que 11 prestataires de soins de santé étaient chargés d’autoriser près de 40 % de toutes les demandes d’herbe médicale. L’un d’eux avait approuvé près de 1 300 demandes de ce type.

“Il (y a) un petit nombre d’autorisateurs de médecins CMP avec de très grandes charges de patients vétérans, ce qui remet en question la robustesse de la surveillance médicale”, indique le rapport d’audit.

“Avec des conseils limités disponibles sur l’autorisation du CMP, il existe un risque que certains professionnels de la santé prescrivent excessivement le traitement.”

Malgré ces drapeaux rouges et le risque potentiel pour les anciens combattants et les contribuables, les auditeurs ont constaté que la grande majorité des demandes de remboursement étaient approuvées, le ministère se concentrant sur la garantie de l’accès plutôt que sur la surveillance et le contrôle.

Cela comprenait des remboursements pour 45 anciens combattants dont l’état de santé était répertorié comme un trouble de toxicomanie et 46 qui étaient également remboursés pour des antidépresseurs, des antipsychotiques, des benzodiazépines, des opioïdes et des narcotiques.

Les auditeurs ont suggéré que les problèmes résultaient du fait que le ministère se concentrait trop sur la mise en place du processus de remboursement et la garantie de l’accès. Ils ont noté que l’ensemble du programme est géré par l’équivalent de 3,5 membres du personnel.

« ACC peut faire plus pour identifier les tendances du programme CMP qui pourraient être problématiques et ajuster la politique pour protéger la santé et le bien-être des anciens combattants », indique le rapport.

“Alors que la demande pour le programme CMP continue de croître de façon exponentielle, ACC devra gérer correctement les ressources et examiner l’efficacité des politiques et des programmes.”

En réponse à l’audit, les responsables d’Anciens Combattants disent qu’ils envisagent une variété de changements en termes de conditions éligibles au remboursement, ainsi que des limites sur le montant quotidien qui peut être autorisé et pour quels types de produits.

Le département envisage également un nouveau formulaire d’autorisation plus détaillé et des garanties supplémentaires pour ceux qui demandent plus de trois grammes par jour. Il n’est pas clair quand les changements pourront être déployés.