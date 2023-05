O’Toole dit que le SCRS lui a dit qu’il avait été ciblé par Pékin lors des élections de 2021

L’ancienne chef conservatrice Erin O’Toole a déclaré que l’agence d’espionnage du Canada lui avait dit qu’il était la cible continue d’une campagne de désinformation et de « suppression des électeurs » du gouvernement chinois qui a couvert la dernière campagne électorale fédérale.

Invoquant une question de privilège à la Chambre des communes mardi, O’Toole a déclaré avoir reçu vendredi un briefing du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

Le député ontarien a dit avoir été informé que Pékin le visait depuis « des années ».

« Le briefing du SCRS m’a confirmé ce que je soupçonnais depuis un certain temps. Que mon caucus parlementaire et moi-même étions la cible d’une campagne sophistiquée de désinformation et de suppression des électeurs orchestrée par la République populaire de Chine », a déclaré O’Toole à la Chambre.

O’Toole a déclaré que la campagne de Pékin avait répandu la désinformation et utilisé les médias sociaux – en particulier l’application de messagerie chinoise WeChat – pour amplifier cette désinformation.

L’ancien chef conservateur a reproché au gouvernement de ne pas l’avoir alerté, ni son parti, sur ces questions à l’époque, ce qu’il a qualifié de violation de son privilège parlementaire.

« Ils sont délibérément aveugles aux attaques contre notre démocratie parlementaire », a déclaré O’Toole.

O’Toole a également critiqué le groupe de travail fédéral créé pour aider à protéger l’intégrité des élections de 2021. Un rapport examiner les travaux de ce groupe de travail est sorti en février.

Bien que le rapport indique que l’ingérence n’a pas affecté le résultat du vote de 2021, il a recommandé au gouvernement d’abaisser le seuil à partir duquel le groupe de travail peut alerter le public d’éventuelles tentatives d’ingérence.

La députée du NPD Jenny Kwan est accompagnée du chef du NPD Jagmeet Singh alors qu’elle parle aux journalistes de son briefing avec le SCRS où ils ont confirmé qu’elle était la cible d’ingérence étrangère, dans le Foyer de la Chambre des communes sur la Colline du Parlement à Ottawa, lundi, 29 mai 2023. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

O’Toole – qui quitte la politique fédérale une fois la Chambre levée le mois prochain – a déclaré qu’il resterait probablement une cible de Pékin une fois qu’il se retirerait.

Lundi, la députée néo-démocrate Jenny Kwan a déclaré avoir reçu un briefing similaire du SCRS la semaine dernière.

Kwan a déclaré aux journalistes lundi que le SCRS avait déclaré qu’elle était une cible « persistante » pour Pékin. O’Toole et Kwan ont déclaré que le gouvernement chinois les distinguait par leur soutien vocal à la démocratie à Hong Kong et aux minorités religieuses et culturelles en Chine.

« Je continuerai ce combat, pour porter ce message à la Chambre des communes », a déclaré Kwan lundi.

La Chambre débat d’une motion demandant à Johnston de démissionner

David Johnston, rapporteur spécial du gouvernement fédéral sur l’ingérence étrangère, a déclaré dans son récent rapport intérimaire que les renseignements indiquent que Pékin cherchait des informations sur le député conservateur Michael Chong et ses proches.

Le chef du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a déclaré mardi que les libéraux fédéraux avaient toujours confiance en la capacité de Johnston d’enquêter sur l’ingérence étrangère dans les élections canadiennes.

Mais Holland n’a pas confirmé si le gouvernement pourrait renvoyer Johnston si une motion du NPD appelant à son éviction était adoptée à la Chambre des communes cette semaine.

La Chambre a débattu mardi d’une motion déposée par le chef du NPD, Jagmeet Singh, qui demande au gouvernement de retirer Johnston en tant que rapporteur spécial et de déclencher une enquête publique.

Singh a déclaré qu’il ne voulait pas attaquer personnellement Johnston, mais craignait que ses liens personnels avec le Premier ministre compromettent son travail de rapporteur spécial.

Les motions des partis d’opposition ne sont pas contraignantes et le gouvernement a déjà ignoré une motion antérieure du NPD appelant à une enquête publique adoptée en mars.

Cette motion est intervenue une semaine seulement après que les libéraux ont nommé Johnston pour examiner les allégations selon lesquelles le gouvernement chinois aurait tenté de s’ingérer lors des deux dernières élections fédérales.

David Johnston, rapporteur spécial indépendant sur l’ingérence étrangère, présente son premier rapport à Ottawa le mardi 23 mai 2023. La Chambre des communes débat d’une motion demandant à Johnston de se retirer. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a réitéré ses appels à une enquête publique mardi et a qualifié le rôle de Johnston de « faux travail ».

« Nous devons reprendre le contrôle de notre démocratie aux forces étrangères. Nous devons redonner aux Canadiens le contrôle de leur vie », a-t-il déclaré.

Poilievre, qui a succédé à O’Toole en tant que chef permanent du parti après les dernières élections, a déclaré qu’il déclencherait une enquête publique s’il devenait premier ministre.

Trudeau a offert les meilleures autorisations de sécurité aux chefs de parti pour leur permettre d’examiner les renseignements qui ont éclairé le rapport de Johnston.

Poilievre, qui a mis en doute l’impartialité de Johnston en le qualifiant de « copain de ski » et de « voisin de chalet » de la famille Trudeau, a refusé l’offre. Poilievre a déclaré qu’il ne voulait pas être « réduit au silence » en ayant à restreindre les informations qu’il peut partager publiquement.

« Le plan du Premier ministre est qu’il veut marquer des choses secrètes qui seraient autrement publiquement discutables, mais mettre des choses qui seraient dans une zone grise sous le secret de l’État, puis les mettre devant moi pour m’empêcher de parler publiquement », dit Poilievre.

Singh a déclaré qu’il continuerait de faire pression pour une enquête publique, mais qu’il ne mettrait pas fin à son accord de confiance et d’approvisionnement avec le gouvernement libéral minoritaire et ne déclencherait pas d’élections.

« Je ne vois pas en quoi c’est logique, si le but est de protéger notre démocratie, de déclencher ensuite une élection alors que nous craignons une ingérence étrangère », a-t-il déclaré.