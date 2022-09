Otolith Labs obtient 20 millions de dollars pour un bandeau de traitement des vertiges et davantage de financements pour la santé numérique

Otolith Labs, fabricant d’un bandeau portable qui vise à traiter les vertiges chroniques, a levé 20 millions de dollars lors d’une série A dirigée par Morningside Ventures.

L’entreprise annoncé l’année dernière l’appareil avait reçu la désignation d’appareil révolutionnaire de la FDA parallèlement à la clôture d’un tour de table de 3,3 millions de dollars. Le programme des dispositifs révolutionnaires n’est pas une autorisation de commercialisation de la FDA, mais elle vise à accélérer l’examen des produits qui pourraient aider à traiter des affections débilitantes ou potentiellement mortelles.

Le bandeau émet des vibrations qui interagissent avec les capteurs de mouvement de l’oreille interne, ce qui pourrait atténuer les symptômes de vertige. Otolith a déclaré qu’il utiliserait les fonds pour soutenir ses programmes cliniques, l’approbation prévue de la FDA et le lancement commercial de l’appareil.

“La clôture de notre financement de série A dirigé par l’équipe d’experts d’investisseurs de Morningside et le soutien continu de nos investisseurs existants soulignent l’élan croissant pour la première solution portable pour un problème débilitant qui affecte négativement des millions d’Américains”, a déclaré le PDG et fondateur Sam. Owen a déclaré dans un communiqué.

“Les intervenants de nos études pilotes ont signalé un soulagement instantané de leurs symptômes de vertige. Les données de ces études soutiennent notre plan de libération de notre nVSMn [noninvasive Vestibular System Masking] technologie comme thérapie efficace et bien tolérée pour les vertiges chroniques.”

La plate-forme d’accréditation et de licence CertifyOS a récolté 14,5 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A dirigé par General Catalyst.

Parmi les autres investisseurs participant à l’augmentation figurent Upfront Ventures, Max Ventures et Arkitekt Ventures. L’entreprise a annoncé une graine de 4,55 millions de dollars plus tôt cette année.

CertifyOS prévoit d’utiliser l’argent de la série A pour développer ses équipes commerciales, de produits et d’ingénierie, améliorer sa plate-forme d’accréditation d’assurance et ajouter de nouvelles offres telles que l’accréditation hospitalière, les privilèges, la précision du réseau, l’adéquation et la gestion des répertoires.

“Ce financement renforce la conviction du marché quant à l’importance d’intégrer les silos de données des fournisseurs pour rendre les informations accessibles, transparentes et exploitables”, a déclaré le PDG de CertifyOS, Anshul Rathi, dans un communiqué. “Notre financement de série A nous permettra de créer l’infrastructure de niveau intermédiaire qui connecte toutes les sources de données disparates hébergeant actuellement les données des principaux fournisseurs, éliminant ainsi les frontières et les frictions liées à la mise à l’échelle des réseaux qui existent aujourd’hui dans les soins de santé.”

Plateforme d’engagement et de navigation des patients Upfront a levé 10,5 millions de dollars en financement de série C.

Le cycle a été mené par Baird Capital, Echo Health Ventures et First Trust Capital Partners, avec la participation d’investisseurs tels que LRVHealth, Hyde Park Venture Partners et Nashville Capital Network.

L’annonce du financement intervient des semaines après que la société a annoncé qu’elle avait acquis un autre société d’engagement des patients PatientBond. Upfront a récemment levé 11,5 millions de dollars en financement de série B en 2020.