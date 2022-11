Oti Mabuse s’apprête à revenir à Strictly 10 mois après avoir quitté la série alors qu’elle décroche un nouveau rôle

OTI Mabuse revient à Strictly Come Dancing dix mois après son départ.

La danseuse professionnelle, 32 ans, fera un bref retour pour chorégraphier une routine pour ses collègues professionnels pour lancer la semaine musicale.

Oti a travaillé aux côtés de la chorégraphe Nikki Trow et a décrit le concert comme une “opportunité incroyable”.

Elle a fait partie du spectacle de danse de la BBC pendant sept ans et est la seule professionnelle à avoir remporté le concours deux années consécutives.

Oti a d’abord gagné avec l’ancien acteur d’Emmerdale Kelvin Fletcher en 2019 avant de conserver le trophée Glitterball en 2020 avec le comédien Bill Bailey.

Elle a été juge sur The Greatest Dancer pour deux séries en 2019 et 2020 et a présenté Morning Live.

En savoir plus sur strictement OTI SUR VAGUE Oti Mabuse, 32 ans, de Strictly, montre sa silhouette époustouflante dans une combinaison de plongée ‘INUTILE’ Tyler de Strictly rompt le silence après des rumeurs de « querelle » avec le juge Craig

Cette année, elle a rejoint le jury de Dancing on Ice, ce qui a conduit à supposer que c’était la dernière étape de son départ de Strictly.

Elle a ensuite décroché sa propre émission – Romeo and Due – et a filmé son propre documentaire sur le fait de grandir en Afrique du Sud.

Elle a déclaré à l’époque: «Honnêtement, je suis très reconnaissante envers la BBC et je me souviendrai toujours que Strictly et la BBC m’ont amenée au Royaume-Uni – que j’appelle maintenant chez moi et j’ai tellement appris et grandi. – Merci du fond du coeur.

“Je ne peux pas dire à quel point cette décision a été difficile, mais j’ai décidé de ne pas revenir pour la prochaine série.

“La danse sera toujours mon premier amour et à tout le monde, ma famille en particulier, mes amis, strictement les fans et les juges qui ont été mon soutien tout au long de mon parcours, merci d’avoir été incroyable ! Vous êtes irremplaçable dans mon cœur et avez rendu chaque jour inoubliable ! Je vous aime.”