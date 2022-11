Oti Mabuse de Strictly retient ses larmes alors que l’interview de The One Show prend une tournure sérieusement personnelle

OTI MABUSE a été submergé par l’émotion lors d’une récente interview sur The One Show.

L’ancien professionnel de Strictly Come Dancing a récemment publié un nouveau documentaire, Oti Mabuse: My South Africa.

Elle était à l’émission de la BBC pour discuter du documentaire, qui remonte à ses racines et la voit mettre en lumière sa propre introduction à la danse.

Au cours de son entretien avec les présentateurs Alex Jones et Jermaine Jenas, Oti a commencé à s’étouffer en discutant des difficultés qu’elle avait traversées.

Un clip du documentaire a été montré, et Alex dit à Oti : « Vous avez mentionné Strictly là-bas, et l’un des moments qui ressort vraiment est lorsque vous regardez en arrière des images de danse en tant que petite fille.

“Vous avez en quelque sorte cette épiphanie, n’est-ce pas, et vous réalisez à quel point cela a dû être difficile pour votre mère et votre père de s’assurer que vous puissiez danser sur ces pistes de danse.”

Le danseur répond: “Ouais, nous étions vraiment très protégés en tant qu’enfants parce que l’Afrique du Sud était si claire sur leurs lignes raciales.”

L’Afrique du Sud a été gouvernée par la loi d’apartheid jusqu’en 1994, date à laquelle elle a été abolie.

Oti n’avait que quatre ans lorsqu’il a été aboli, mais la séparation des races a sévi pendant des années.

Elle a poursuivi: «Les gens n’étaient pas autorisés à se rassembler.





“Et maintenant, dans la trentaine, je regarde ces vidéos et je dis” Oh mon Dieu “. Nous étions les seuls enfants noirs sur le sol.

La danseuse a ajouté: “Personne ne nous ressemblait, donc je ne peux pas imaginer à quel point c’était difficile pour ma mère d’entrer dans ces lieux avec ces trois petites filles noires.”

Oti a fait l’éloge de sa mère, expliquant qu’en tant qu’enfant, elle n’avait aucune idée de ce que sa mère avait vécu: “Pour elle, quand elle en parle, elle se dit:” C’était difficile parce que les gens te notaient à cause de ton apparence ‘.

« Vous ne pouviez pas vous permettre de sortir de la ville pour prendre des cours, les robes, je devais les faire moi-même.

“Donc, ce que je pensais être réel n’était pas ce qui se passait autour de moi.”

La star de la télévision a dit à Alex et Jermaine qu’elle devenait “émotive” en se rappelant les difficultés auxquelles sa famille était confrontée.

“Je n’avais aucune idée que ma famille au milieu de la nuit avait été déplacée de l’endroit où elle vivait dans une autre ville et qu’on lui avait juste donné une tente et qu’on lui avait dit de survivre”, a-t-elle déclaré.

«Je deviens émotif maintenant. C’est émouvant parce que vos parents sont vos héros.

« Ce sont les gens qui t’aiment. Vous les admirez, vous restez avec eux parce que finalement, vous voulez prendre soin d’eux.

Oti a ajouté: “Et quand vous entendez qu’ils ont subi des abus comme ma mère, tout ce qu’elle sait, c’est se battre.

“Elle a dû lutter contre la ségrégation raciale, elle a dû se battre pour nous en tant que filles, et maintenant elle se bat toujours.”

Oti a conclu: “La danse m’a sauvé.”

The One Show est diffusé en semaine à 19 h sur BBC One.