Oti Mabuse a lancé une toute nouvelle coiffure radicalement différente – et les fans sont amoureux.

L’icône Strictly Come Dancing a montré son incroyable nouveau look plus court en révélant le retour de ses cours de danse en ligne pour aider les familles à rester en forme pendant le verrouillage.

La danseuse de 30 ans, qui a remporté le Glitterball Trophy de cette saison aux côtés du comédien Bill Bailey, a dévoilé son magnifique nouveau lookbuse sur Instagram.

Elle a posté un cliché de sa nouvelle activité tout en plaisantant qu’elle avait partagé trop de photos de son adorable chiot récemment, alors a décidé de mélanger les choses et de publier un selfie à la place.

Oti était magnifique alors qu’elle rayonnait vers la caméra pour le selfie.







Son nouveau look de lutin recadré comprend une frange à balayage latéral, encadrant son magnifique visage.

Elle a enfilé un pull confortable gris arborant un arc-en-ciel pour le claquement et a souri, montrant ses dents blanches nacrées parfaites.

« Je me suis rendu compte que j’avais posté des photos de chiens qui ne me ressemblaient vraiment pas, alors j’ai pensé que je devrais casser le schéma avec un selfie et dire que l’annonce des cours de danse serait faite demain », a écrit Oti.

« J’espère que vous êtes tous d’humeur à danser à nouveau avec certains de vos professeurs en ligne préférés et de nouveaux aussi. »

Oti n’a pas fait référence à son nouveau style dans la légende, mais les fans se sont rapidement précipités vers les commentaires, pleins de compliments.







«D’accord, mais j’adore cette coiffure sur toi», a jailli un fan.

Un autre a écrit: « Oh baaaaaaaaaaaaabe aime faire! » Tandis qu’un troisième a ajouté: « Les cheveux sont beaux. »

Un quatrième a sonné «Superbe nouveau style de cheveux», alors que le message a accumulé plus de 33 000 likes.

Oti a connu quelques semaines monumentales après avoir soulevé le Glitterball Trophy pour la deuxième année consécutive aux côtés de son partenaire de danse célèbre Billy Bailey.

Il s’agissait de sa deuxième victoire consécutive après avoir dansé jusqu’à la victoire avec Kelvin Fletcher d’Emmerdale en 2019.