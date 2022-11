OTAN : l’atterrissage d’un missile n’était pas une attaque russe

PRZEWODOW, Pologne –

La Pologne a déclaré mercredi qu’il n’y avait “absolument aucune indication” qu’un missile qui est tombé sur les terres agricoles polonaises, tuant deux personnes, était une attaque intentionnelle contre le pays de l’OTAN, et que l’Ukraine voisine a probablement lancé le projectile de l’ère soviétique alors qu’il repoussait un Russe assaut aérien qui a saccagé son réseau électrique.

“La défense ukrainienne lançait ses missiles dans différentes directions et il est fort probable que l’un de ces missiles soit malheureusement tombé sur le territoire polonais”, a déclaré le président polonais Andrzej Duda. “Rien, absolument rien ne suggère qu’il s’agissait d’une attaque intentionnelle contre la Pologne.”

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, lors d’une réunion de l’alliance militaire à Bruxelles, a approuvé l’évaluation.

“Une enquête sur cet incident est en cours et nous devons attendre son résultat. Mais nous n’indiquons pas qu’il s’agit du résultat d’une attaque délibérée”, a déclaré Stoltenberg aux journalistes.

Les conclusions préliminaires sont intervenues après que le président américain Joe Biden et d’autres bailleurs de fonds occidentaux de l’Ukraine ont appuyé l’enquête et au milieu des affirmations répétées de la Russie selon lesquelles elle n’a pas tiré le missile.

Biden a déclaré qu’il était “peu probable” que la Russie ait tiré le missile, mais a ajouté : “Je vais m’assurer que nous découvrons exactement ce qui s’est passé”.

Le missile est tombé mardi près de la frontière entre la Pologne et l’Ukraine. Trois responsables américains ont déclaré que des évaluations préliminaires suggéraient qu’il avait été tiré par les forces ukrainiennes sur un tir russe entrant. Les responsables ont parlé sous le couvert de l’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de la question.

Cette évaluation et les commentaires de Biden lors du sommet du G20 en Indonésie ont contredit les informations plus tôt mardi d’un haut responsable du renseignement américain qui a déclaré à l’Associated Press que des missiles russes étaient entrés en Pologne.

L’Ukraine, ancien pays du bloc soviétique, conserve des stocks d’armes de fabrication soviétique et russe, y compris des missiles de défense aérienne, et a également saisi de nombreuses autres armes russes tout en repoussant les forces d’invasion du Kremlin.

Les défenses aériennes ukrainiennes ont travaillé d’arrache-pied contre l’assaut russe mardi sur les installations de production et de transmission d’électricité, y compris dans la région occidentale de l’Ukraine qui borde la Pologne. L’armée ukrainienne a déclaré que 77 des plus de 90 missiles tirés avaient été abattus, ainsi que 11 drones.

Le Kremlin a dénoncé mercredi la réaction initiale de la Pologne et d’autres pays à l’incident du missile et, dans un rare éloge pour un dirigeant américain, a salué la réponse des États-Unis

“Nous avons assisté à une autre réaction hystérique, frénétique et russophobe qui n’était basée sur aucune donnée réelle”, a déclaré mercredi à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Il a ajouté qu'”immédiatement, tous les experts ont réalisé qu’il ne pouvait pas s’agir d’un missile lié aux forces armées russes”, et a souligné une “réaction retenue, beaucoup plus professionnelle” des États-Unis et de son président, Joe Biden.

A Bruxelles, les pays de l’OTAN se réunissaient mercredi pour des pourparlers d’urgence. Il n’y avait aucune preuve immédiate que l’explosion de mardi était une attaque délibérée et hostile contre la Pologne, membre de l’OTAN, qui pourrait déclencher les dispositions de l’alliance pour une réponse militaire collective.

La Russie a nié toute implication. Mais l’Ukraine était sous le bombardement russe dans tout le pays mardi par des barrages de missiles de croisière et de drones explosifs, ce qui a assombri l’image de ce qui s’est exactement passé en Pologne et pourquoi.

En Europe, l’Allemagne et le Royaume-Uni, membres de l’OTAN, ont été parmi ceux qui ont souligné la nécessité d’une enquête complète. Le chancelier allemand Olaf Scholz a mis en garde contre les conclusions hâtives “dans une affaire aussi grave”.

Pourtant, Scholz et d’autres ont également blâmé globalement mais pas spécifiquement l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine.

“Cela ne serait pas arrivé sans la guerre russe contre l’Ukraine, sans les missiles qui sont actuellement tirés intensivement et à grande échelle sur les infrastructures ukrainiennes”, a déclaré Scholz.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a fait écho à cette évaluation en disant : “C’est la réalité cruelle et implacable de la guerre de Poutine”.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy l’a qualifié d’« escalade très importante ». À l’autre extrémité du spectre, la Chine faisait partie de ceux qui appelaient au calme et à la retenue.

Les dégâts causés par l’assaut aérien en Ukraine ont été considérables et des pans entiers du pays ont été plongés dans l’obscurité. Zelenskyy a déclaré qu’environ 10 millions de personnes avaient perdu l’électricité, mais a tweeté du jour au lendemain que 8 millions avaient ensuite été reconnectées, les équipes de réparation travaillant toute la nuit. Les précédentes frappes russes avaient déjà détruit environ 40 % de l’infrastructure énergétique du pays.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a convoqué la réunion à Bruxelles des envoyés de l’alliance. Le Conseil de sécurité de l’ONU a également prévu de se réunir mercredi pour un briefing précédemment prévu sur la situation en Ukraine.

Si la Russie avait délibérément ciblé la Pologne, elle risquerait d’entraîner l’OTAN dans le conflit.

Les médias polonais ont rapporté que la grève avait eu lieu dans une zone où le grain séchait à Przewodow, un village près de la frontière avec l’Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a nié être à l’origine de “toute frappe sur des cibles proches de la frontière ukraino-polonaise” et a déclaré dans un communiqué que les photos de prétendus dommages “n’ont rien à voir” avec des armes russes.

Le bombardement russe a également touché la Moldavie voisine. Il a signalé des pannes de courant massives après que les grèves en Ukraine aient déconnecté une ligne électrique de la petite nation.

L’agression a tué au moins une personne dans un immeuble résidentiel de la capitale ukrainienne, Kyiv. Il a suivi des jours d’euphorie en Ukraine déclenchés par l’un de ses plus grands succès militaires – la reprise la semaine dernière de la ville méridionale de Kherson.

Avec ses pertes croissantes sur le champ de bataille, la Russie a de plus en plus recours au réseau électrique ukrainien, espérant apparemment transformer l’approche de l’hiver en une arme en laissant les gens dans le froid et l’obscurité.

Vanessa Gera et Monika Scislowska à Varsovie ; Zeke Miller à Nusa Dua, Indonésie ; Michael Balsamo et Lolita Baldor à Washington, DC; et James LaPorta à Wilmington, Caroline du Nord, ont contribué à cette histoire.