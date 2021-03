Antony Blinken occupe le poste de 71e secrétaire d’État américain sous la direction du président Joe Biden depuis le 26 janvier 2021. Il a des années d’expérience officielle et diplomatique de l’État, notamment en tant que conseiller adjoint à la sécurité nationale de 2013 à 2015 et secrétaire adjoint de état de 2015 à 2017 sous le président Barack Obama.

Lors de sa récente visite au siège de l’OTAN à Bruxelles, il nous a fait part de ses réflexions sur les relations transatlantiques sous le président Biden. Il s’est également penché sur Nord Stream 2, les relations chinoises et russes et la pandémie.

Relations États-Unis-UE

Antony Blinken, secrétaire d’État américain, Bruxelles:

«Nous voulions venir ici, être ici avec une tâche très centrale en tête, à savoir simplement réaffirmer notre engagement envers l’OTAN, nos alliances, notre partenariat aussi bien avec l’Union européenne, avec nos principaux alliés. message le plus important à envoyer. Et cela fait partie de deux semaines vraiment de voyage. Nous avons commencé au Japon et en Corée, puis sommes venus ici et encore, tout cela dans le but de démontrer que l’Amérique est de retour en termes d’engagement envers ses alliances, à ses partenariats. Et nous avons eu un très, très bon accueil « .

Sanctions de l’UE contre la Chine: l’UE se rapproche-t-elle des États-Unis dans la manière dont elle traite la Chine?

«Vous savez, il ne s’agit pas de se liguer contre la Chine. Il ne s’agit pas d’essayer de retenir la Chine ou de la contenir. Il s’agit de défendre ensemble les intérêts et les valeurs que nous partageons. Et l’un de ceux-là, quelque chose que nous tout investi depuis tant d’années dans ce que nous appelons l’ordre international fondé sur des règles. Nous avons constaté que la meilleure façon de garantir que les pays peuvent travailler ensemble et gérer leurs relations de manière productive est de souscrire à un ensemble commun de règles et d’engagements . Et notre défi est de veiller à ce que nous respections cet ordre. Ainsi, lorsqu’un pays, que ce soit la Chine ou n’importe qui d’autre, prend des mesures qui le sapent, lorsqu’il ne respecte pas les règles, nous avons l’obligation de respecter les règles. et dites, vous devez le faire. Et nous le faisons beaucoup plus efficacement quand nous le faisons ensemble dans la solidarité « .

En ce qui concerne les relations Russie-Chine, dans quelle mesure les États-Unis sont-ils inquiets pour les troupes russes dans les pays baltes?

« Ecoutez, c’est, c’était, un gros sujet de conversation à l’OTAN cette semaine. Je pense que certaines des actions agressives de la Russie sont profondément partagées. Et, bien sûr, aux États-Unis, nous avons eu le SolarWinds. cyberattaque. Nous avons eu des interférences dans nos élections. Nous avons eu la possibilité d’utiliser des primes sur nos forces en Afghanistan. Et, bien sûr, nous avons vu l’empoisonnement et la tentative de meurtre d’Alexei Navalny, à l’aide d’une arme chimique , sans parler de l’agression en cours de la Russie dans l’est de l’Ukraine. Toutes ces choses, ainsi que les nouveaux systèmes d’armes en cours de développement, nous préoccupent non seulement pour nous, mais aussi pour nos alliés et partenaires. Et je pense qu’il y a une évaluation commune de la défi posé par la Russie et aussi un engagement commun à se tenir ensemble, à y faire face. Je pense que nous sommes tous très lucides. Nous voyons donc le défi. Je pense que nous reconnaissons également qu’il peut y avoir des domaines dans lesquels, par intérêt mutuel , nous pouvons toujours travailler ensemble. Par exemple, les États-Unis ext a conclu avec la Russie le nouvel accord START pour cinq ans. Il y a d’autres domaines dans cette question de stabilité stratégique, de maîtrise des armements, où nous pouvons trouver des moyens de travailler ensemble. Mais cela ne nous empêchera pas de nous tenir fermement unis avec nos alliés et partenaires lorsque la Russie commettra des actes d’agression « .

La Turquie est un membre important de l’OTAN et achète des armes de défense à la Russie. Est-ce que cela déstabilise l’alliance?

« Ce n’est un secret pour personne que nous avons une réelle différence avec la Turquie à ce sujet. Quelque chose que j’ai exprimé directement à mon homologue turc quand je l’ai vu et d’autres alliés ont fait de même. Il est également vrai que la Turquie est un allié de longue date et très précieux qui fonctionne. avec nous sur des objectifs très importants, y compris la lutte contre le terrorisme, y compris le traitement de la Syrie et dans d’autres domaines. Je pense donc que nous avons intérêt à continuer à travailler en étroite collaboration avec la Turquie sans, en même temps, ignorer nos différences. Nous les engageons donc directement . Nous avons des conversations très franches, claires et ouvertes. Et j’espère que la Turquie prendra des mesures pour résoudre les problèmes que, par exemple, les S-400 posent à l’alliance « .

Pensez-vous que la Turquie écoute? Il y a de l’instabilité en Méditerranée orientale, qu’en pensez-vous?

« Je pense que nous avons vu une certaine désescalade en Méditerranée orientale. Je pense que l’OTAN joue un très bon rôle en essayant de déconfliger et de s’assurer que les zones où il y a des différends, personne ne prend des mesures de provocation, à commencer par la Turquie leurs navires hors des eaux ou des zones revendiquées par d’autres. Nous devons simplement voir le règlement pacifique de ces différends conformément au droit international. Et au fait, dans la mesure où il y a des problèmes de ressources, de ressources naturelles, vous savez , cela devrait en fait être un moyen de rapprocher les pays. L’utilisation conjointe de ces ressources, les investissements communs, leur exploitation, cela peut en fait être quelque chose qui rapproche les pays. Nous espérons que c’est exactement ce qui va se passer « .

Qu’en est-il du Nord Stream 2? Vous avez ébouriffé beaucoup de plumes en Allemagne en disant que cela saperait l’Ukraine et vous voulez que les Européens y mettent un terme. Mais le pipeline est pratiquement terminé. Seriez-vous prêt à parvenir à un compromis?

« Écoutez, ce qui est important avant tout, c’est que l’Allemagne est l’un de nos alliés et partenaires les plus proches partout dans le monde. Et nous travaillons ensemble chaque jour sur tant de questions qui ont un impact profond sur la vie de nos citoyens et travaillons comme les partenaires les plus proches. Et le fait que nous ayons un désaccord sur Nord Stream 2, et qu’il soit réel, n’affecte pas et n’affectera pas l’ensemble du partenariat et de la relation. Mais nous avons été très clairs. Le président Biden a été très clair qu’il pense que Nord Stream 2 est une mauvaise idée et un mauvais accord pour l’Europe, pour nous, pour l’alliance. Cela porte atteinte aux principes fondamentaux de l’UE en matière de sécurité énergétique et d’indépendance énergétique. Cela pose, je pense, un défi pour l’Ukraine, en Pologne, dans d’autres pays qui nous intéressent. J’ai donc pensé qu’il était très important pour moi de pouvoir le dire directement et clairement à mon amie Heiko Maas afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté. Et le fait est que nous avons des lois dans le États-Unis qui nous obligent à sanctionner les entreprises qui contribuent matériellement à la construction du pipeline. Je voulais donc simplement m’assurer que nos partenaires comprenaient notre position à ce sujet et ce que nous devions faire à l’avenir. Et c’est ce que nous avons fait « .

L’Europe est en crise grave à cause de la pandémie. Il s’agit d’un manque d’approvisionnement en vaccins et d’une année de verrouillages qui dévastent les économies. Que peuvent faire les États-Unis?

« Écoutez, cela a évidemment été un énorme défi historique pour nous tous aux États-Unis. Nous avons perdu plus de 500 000 personnes à cause de cette pandémie. Je connais la dévastation et les difficultés qu’elle a amenées en Europe et l’effet profond qu’elle Nous sommes déterminés à être un partenaire international très solide, un leader international dans ce domaine. Il y a à peine 10 jours, en partenariat avec les pays dits QUAD avec l’Australie, le Japon et l’Inde, nous Nous avons mis en place une initiative qui augmentera considérablement l’accès aux vaccins avec le temps. Nous avons mis certains vaccins à la disposition de nos voisins proches, le Mexique et le Canada, et je prévois que dans les semaines à venir, vous en verrez davantage ».